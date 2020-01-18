買KFC紅豆麻糬葡撻　棉花糖融化起晒泡　嚇呆食客食落口係...

肯德基（KFC）經典葡撻是不少港人的最愛，肯德基去年11月推出新商品「紅豆麻糬葡撻」，吸引大批市民一試究竟。有網民最近買來該款葡撻嘗試，未料手上葡撻與宣傳照中的樣子相差甚遠，棉花糖融化後結合抹茶粉，覆蓋在葡撻上，駭人賣相令食客直呼「好似發霉加有啖口水咁」，有網民更形容是「超濃痰蛋撻」，但也有自稱在肯德基工作的網民解釋只因葡撻「放得太耐」。樓主無畏無懼照食可也，事後保平安表示無異味，指該葡撻「得個甜字」。

有網民最近在肯德基購買「紅豆麻糬葡撻」，未料手上葡撻賣相嚇人，融化了的棉花糖覆蓋葡撻上。（fb「‎on9仔女同盟會(on9限定)」圖片）

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該網民昨晚在facebook群組「‎on9仔女同盟會(on9限定)」發帖，上載自己在肯德基粉嶺某分店購買的紅豆麻糬葡撻實物照，表示一看之下「以為壞咗」。相中葡撻不見灑上抹茶粉的棉花糖，疑早因受熱融化，葡撻表面變成深綠色泡沫狀。雖然賣相欠佳，但樓主一於照食，並發表感想「得個甜字」、「無異味」。

樓主形容葡撻賣相極似發霉和「有啖口水喺上面」，其他網民看到照片也留言直指噁心反胃，「生化撻」、「輻射咁點食得落口啊」、「好似篤濃痰吐落煙灰缸」；有人則佩服樓主的勇氣，「咁都放到入口，勇士」。不過，另有網民上傳自己過去購買同款葡撻時的照片，看到棉花糖完整擺在葡撻上，未見融化；亦有自稱在肯德基工作的網民留言解釋，「放得太耐就會咁㗎啦」。

其實除了去年底的紅豆麻糬葡撻，肯德基最近也推出了「D24榴槤雲朵葡撻」，惟只屬期間限定，並僅在銅鑼灣概念店供應，可惜官方在上周六（11日）已宣布「全城售罄」。

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