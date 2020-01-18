【季炳雄出獄】《樹大招風》賊王事迹　手足篤灰令他終落網？

曾令人聞風喪膽的「三大賊王」之一季炳雄，今日（18日）刑滿出獄，在警方飛虎隊沿途戒備下，被送往機場乘飛機往美國，三人中只有他仍在生。三大賊王的案件在80至90年代轟動全港，更多次被改編成電影，包括《樹大招風》，當中林家棟飾演以季炳雄作原型的角色「季正雄」，憑此角色首奪香港電影金像獎最佳男主角獎項。

《樹大招風》中林家棟飾演以季炳雄作原型的角色，憑此角色首次奪得金像獎最佳男主角獎項。（《樹大招風》劇照）

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《樹大招風》改編香港1990年代三大賊王張子強、葉繼歡、季炳雄的經歷，分別由林家棟飾演季正雄、陳小春飾演的卓子強及任賢齊飾演的葉國歡。電影參考三大賊王的性格，以及按他們所遇的經歷作啟發。在電影中「季正雄」擅於掩護身份，擁有多個護照，面對前手下時是「可樂哥」，面對「僱傭兵」卻自稱「潮哥」，令人摸不清底細。

↓↓↓ 季炳雄出獄情況 ↓↓↓

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現實中的季炳雄同樣低調謹慎，又造了不少假身份證及假護照，80年代至90年代多次打劫珠寶金行，共劫去逾千萬珠寶及名錶。每次犯案，他均北上尋找「省港旗兵」，沒有固定的犯案班底，令警方難以追查其身份；打劫的金行珠寶行均於地鐵站附近，方便逃走。至1994年，季炳雄再度打劫兩間珠寶金行，警方透過化驗子彈及被捕人士的口供，終於得知他是首腦。2003年季終於落網，提堂時他仍否認自己是季炳雄，又自稱美國公民，其後警方以指摸確認身份。

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另外，《樹大招風》提及「季正雄」潛藏在前手足家中，希望再做一次「大茶飯」，又欲向其全家下毒手，結果在熟睡期間，全家悄悄離開兼報警，因而遭飛虎隊趕至抓獲。不過現實中季炳雄卻並非被「二五仔」害至入獄，而是因為密謀再度打劫，於是頻繁致電在港同黨搜羅軍火，結果同黨電話遭監聽，警方從而得知他下落，結果趁他熟睡期間，攻入一單位拘捕他及同黨，並且撿獲大批軍火。