男神吳怡農謝票兌現承諾　伯伯收這東西淚崩　網民：完全是暖男

台灣大選曲終人散，不少參選人紛紛出動謝票，其中於台北第三選區競選立委的民進黨吳怡農雖然以約一萬票之差，輸給對手國民黨的蔣萬安，不過其超帥外表則被網民推舉成「特戰男神」。早前他的謝票之旅更引來不少「農友」、「農婦」，即大批男女粉絲關注，而他的專頁亦非常「識做」，直播站於吉普車上鞠躬答謝選民的過程，更意外錄到他兌現承諾、惹哭伯伯的感動一幕。

民進黨吳怡農以約一萬票敗給國民黨的蔣萬安，選後他仍馬不停蹄外出謝票，其間與一名伯伯的互動獲網民激讚。（fb「壯闊台灣 吳怡農」影片截圖）

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大選結束後，吳怡農雖然落敗，仍立即展開謝票行程，到選區內親自答謝選民支持。直播影片可見，他站於吉普車上，拿咪向街坊謝票，又多次90度鞠躬致謝，「謝謝每一位支持吳怡農的朋友，一路上有你們的支持與鼓勵，怡農會繼續努力」，不少選民也從家中露台向他揮手致意。除此之外，他又於facebook及instagram發文，稱「壯闊台灣的路，尚未結束」，並強調會一直向前。

其中一段上載至吳怡農fb專頁的謝票直播片段中，就記錄了他與支持者的互動，引起不少網民討論。片段顯示，謝票行程至約一半時，一名伯伯看見吳怡農的車輛便急步上前，興奮地拿着一箱物品讓他簽名，吳怡農爽快答應後，似是認出伯伯，隨即從工作人員手中拿了一個印有「農」字的黑色袋送給對方。

吳怡農與伯伯的互動獲網民激讚，稱他是「真暖男」。（fb「壯闊台灣 吳怡農」影片截圖）

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伯伯收過袋子後站回路旁，低頭不語並眼泛淚光，看起來非常感動。吳怡農跟其他選民握手後留意到伯伯的情況，特意跳下車走到伯伯身旁，送上溫暖擁抱，又輕拍對方背部以示安慰。兩人的互動引來網民激讚，留言稱「看到這幕哭爆」、「完全是暖男」、「嗚嗚太犯規了」。

據台媒報道，該名伯伯是吳怡農的「鐵粉」，點票當日一直守於電視前，得知他落選感到相當難過，接受訪問時更一度哽咽。他說吳怡農拉票時，自己曾表示很想要「印有『農』字的圍裙」，不過圍裙當時已被搶購一空成為絕版，沒料吳怡農竟答應替他向廠商查詢，在可行的情況下為他多做，後來更於謝票時兌現承諾，以印有「農」字的黑色袋裝着圍裙送他，故伯伯收到袋子的一刻覺得非常感觸。