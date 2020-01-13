【台灣大選】伯伯去錯票站遇暖男　網民讚：不論投誰都別忘了愛！

台灣總統大選圓滿結束，由民進黨蔡英文以817萬票當選連任，當地不少首投族或是銀髮族紛紛出動一盡公民責任。有網民分享投票經歷，稱到在票站看到年約80歲的伯伯因去錯票站而不知所措，他遂伸出援手接載對方投票並送回家，傾談期間得知對方的故事而有感而發，提醒其他網民要多關心家中長輩。

台灣前日舉行總統大選，無論年輕人或銀髮族也紛紛出外投票，有網民就於討論區分享投票經歷。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名暖男網民早前於Dcard討論區發文，指投票日在票站看到一名年約80、90歲的老伯伯，對方搞錯投票地點，因票站人數眾多，工作人員太忙也無法協助，伯伯只能站於一旁「無助的四處張望」。

樓主指看到這畫面後即上前告訴伯伯：「等我投完票，我再載你去你的投票所。」沒料一句簡單的話竟令伯伯感動得眼角泛淚，他見狀也不禁鼻酸。樓主說，伯伯在車上不斷向他道謝，兩人談了一會，令他得知伯伯的故事。

樓主投票時遇到一名伯伯去錯票站，了解情況後決定親自接載對方投票。（資料圖片）

伯伯稱，家中年輕人已搬到其他縣市居住，幾年前老伴離世後他便於台中獨居，孩子們也很少回家。以往投票時因有太太陪伴不易走錯，但現時年紀大記性差，又只有他一個人，「跟著人群走着走着就走進錯誤的投票所」。

樓主送伯伯去投票後再把人送回家，他稱伯伯站於家門前「不停的說着感謝」，即使他叫伯伯回去休息，對方也堅持要送他。樓主因遇到伯伯的事有感而發，忍不住提醒網民要多關心家中長輩；「當你覺得照顧年紀大的長輩時很麻煩，不要忘了他們曾經是如何耐心的撫育你成人。」

不少網民看過帖文均大讚樓主是名暖男，「謝謝你，你的心很帥」、「你很善良，好心有好報」、「謝謝你的善良溫暖了這天」；亦有人稱讚樓主的舉動正正反映了台灣人的價值，「不管投票給誰，生活中都別忘記愛與包容的真正台灣價值」、「台灣就是因為有你這麼善良的人，才會如此的美」。

【熱話#同場加映2】（01製圖）

+ 5 + 4 + 3