跑唔夠數受罰　男sales拒除褲着黑絲跳舞被炒　「太侮辱人格」

浙江寧波安瑞安防科技有限公司紹興分公司一名姓高的男銷售員，最近由於業績未能達標，且拒絕接受脫褲穿黑絲襪跳舞的懲罰，結果遭公司解僱。高男指出，公司此舉屬非法辭退，要求賠償13個月薪金和年終獎；公司負責人表示會透過法律途徑解決，目前雙方仍在協商中。

高男表示，公司早前推出新政策，要求業績不達標的銷售員接受穿黑絲跳舞的懲罰，由於自己在業績考核中沒有達標，故被上司要求接受懲罰。他說：「讓員工一定要脫到只剩下短褲，穿女人的絲襪在公司裏跳舞，到時候他們還可能要拍視頻（影片）」。

網上片段見到被罰的員工穿起黑絲載歌載舞，旁邊的女職員就不斷嘲笑。高男稱：「這種有點侮辱人格，我完全無法接受」，於是跟上司商量，希望改穿棉褲跳舞，但對方不願讓步，他亦當面拒絕接受懲罰。

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回家後接被解僱短訊

當晚高男回家後收到公司負責人的短訊，告知他被辭退，他感到非常錯愕，認為公司此舉屬非法行為。高男透露，公司有多間分行，之前他在公司內部群組上，也曾見到要求員工接受脫褲跳舞的懲罰，且有關片段都不經處理直接上載至社交媒體。

公司一名發言人表示，不知道有穿絲襪跳舞懲罰，高男之所以被辭退是因為他不符合僱員聘用條件，而且高男又曾帶家屬到公司鬧事影響其他員工工作，公司已決定透過法律途徑解決事件。

事件引起網民熱議，留言稱「銷售部門最喜歡搞這些低俗的東西，特別是房產銷售，還說這是為了鍛煉，為了練臉皮厚」、「做銷售的基本都這樣，我之前的企業業績不達標的業務員，生吃大蒜、芥末等都是常有的事，還好我離職了」、「也許他們老闆有特殊癖好」。