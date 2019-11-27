台女曬「極亂」副駕駛座照引共鳴　網友齊齊錯重點：我只看到黑絲

車子對很多男生來說根本就像「小老婆」一樣，不但平常呵護備至，甚至還會幫它勤勞保養跟清洗，不過對女生來說就不是這樣了…近期有位女網友就在爆廢公社分享一張副駕駛座的照片，只見座位上堆滿她的個人用品，與整齊根本沾不上邊，然而這張照片卻也讓許多女生非常有共鳴。

有位女網友分享一張副駕駛座的照片，讓許多女生非常有共鳴。（Facebook@爆廢公社）

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女網民超有共鳴！（點圖放大▼）

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潔癖患者覺得否否

「太亂我沒辦法接受...」、「恐怖，我的不會耶，不喜歡看到這麼亂」、「說真的我無法接受！這也太亂了吧」、「無法接受，我最亂頂多外套包包手機丟一起，要補妝也會用完馬上收」、「我超龜毛的...不能忍受自己這樣亂放」

但也有人覺得這根本小Case？

「算整齊了」、「這還好，還不到垃圾車等級」、「不正常，東西太少」、「這麼乾淨？我不相信XD」、「我看過純女生車，你的副駕駛座算乾淨的」、「不正常，基本上至少要高於駕駛人肩膀」

更可怕的其實是…

「後座才精彩」、「如果有人要坐副駕，就會全部往後座丟（遮臉」、「後座還沒拍呢XD」、「非常正常，忘了還有後座」、「後面一定一堆衣服什麼的有的沒的」、「正常，後座會更可怕」、「正常啊！我的後座還不能坐人，全部都是東西」

亮點讓網友全歪樓

正當一票女生在討論自己副駕座位更精采的同時，身為男生早已發動本能看到照片中的亮點-黑絲襪（這麼小一塊也看得到），看到美腿先喊聲阿嘶～正面照還不拿出來！

網民發現驚人亮點！（點圖放大▼）

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