活豬遭五花大綁玩高台「笨豬跳」狂慘叫　網民轟重慶景區虐待動物

笨豬跳不是人人也有膽玩，近日重慶市一個景區為了吸引遊客，竟將一隻百多磅的豬五花大綁，從68米高台上推下去表演「真豬跳」，過程中豬隻不斷發出慘烈嚎叫聲，引來不少網民直斥虐待動物，「這也太殘忍了吧」。

幾名景區工作人員將150斤（165磅）重的豬抬上高台。（網上圖片）

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事發上周六（18日），重慶涪陵一個景區為了慶祝「笨豬跳」設施開業，竟找來一隻豬「表演」，取其送豬迎鼠的意思。片中可見，幾名景區工作人員將150斤重（約165磅）的豬五花大綁及系上安全帶後，從68米高台上一把將牠推下。

豬被五花大綁後，從68米高的高台上一把推下。（網上圖片）

豬隻在萬有引力作用下以極快速度垂直降落，直到繩子被拉直，停頓約1秒後，隨即又反彈至半空，來回數次後才奄奄一息停下。整個過程中，無辜的豬隻被嚇得不斷嚎叫，發出極其慘烈的尖叫聲，但現場卻聚滿圍觀的遊客，更有人大聲歡呼。有圍觀者稱，「豬跌落跳台的時候很淡定，上來以後也是一動不動」。

涉事景區的工作人員事後解釋，舉辦該活動除了慶祝設施開幕，也寓意豬肉降價，國泰民安。片段在網上引來極大迴響，大批網民批評活動「根本是虐待動物」、「豬做錯了甚麼」、「豬要上餐桌已夠慘，還要被人強迫笨豬跳」。

工作人員事後「改口」承認，相關活動的安排思慮不周，就事件向大眾道歉，強調會加強管理。據悉，涉事豬隻當天表演「笨豬跳」過後，就被送往屠宰場。重慶涪陵區旅遊局工作人員了解事件後亦表示，注意到相關情况，已聯絡景區並要求妥善處理。

（綜合）

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