台版宮崎葵IG曬海南雞飯照　身材惹狼人殺女神艷羨：目光不在餐點

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台灣女星簡廷芮（Dewi）憑著電影《我的少女時代》中「校花陶敏敏」一角爆紅，儘管平常工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活。她最近飛往泰國度假，抵達後立刻大啖美食，照片上傳後，竟引來狼人殺女神徐凱希留言：「目光都不在餐點！」

簡廷芮被網民封為「台版宮崎葵」。（《我的少女時代》海報）

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簡廷芮抵達泰國後又累又餓，選擇吃海南雞飯做為下機的第一餐，可以看到她放下長髮、把墨鏡推上頭頂，身穿素黑貼身T恤，相當映襯雪白肌膚，領口採U型挖空設計，辣露豐滿北半球和深溝。

簡廷芮的好身材不止網民大讚，連狼人殺女神徐凱希亦忍不住留言：「目光都不在餐點。」（IG截圖）

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儘管簡廷芮在鏡頭前笑得十分甜美，粉絲目光卻忍不住停留在她的超有料上圍，有網友好奇問「身材怎麼變這麼好」，她哭笑不得地說：「可能最近胖了吧…。」看到有人稱讚她穿超辣，她則搞笑回應：「泰（太）熱了吧。」

狼人殺女神徐凱希。（IG@cathyshyu）

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有趣的是，簡廷芮隔天再度在Instagram上傳新照片笑嘲自己「最近好像泰（太）腫惹…下巴？？我回家檢討」，只見她單穿淺綠色細肩帶小可愛，隱約露出肚子，搭配高腰短褲辣露蜜大腿，看到有網友以「真的」2字回應貼文，她也激動表示認同：「是不是！」

簡廷芮隔天再在IG上傳新照片笑嘲自己：「最近好像泰（太）腫惹…下巴？？我回家檢討」。（IG@dewichien）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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