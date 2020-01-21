患上罕見白血病要被迫首次分開　3歲雙胞胎吻別一刻令人心碎

3歲的福克斯（Fox）與温特（Winter）原本是一對健康快樂無憂的雙胞胎，但自2019年聖誕節，一切都改變了。福克斯被診斷出患上罕見白血病，必須接受至少數月治療，在此之前從未分開過一晚，小夥伴面對首次分離，父母替他們拍下了難離離捨的臨別一吻。

年紀輕輕患罕見癌症

他們的母親、35歲的霍莉（Holly）憶述，當日自己對這個病可謂一無所知。福克斯在2019年10月患上扁桃腺炎，病情一直反覆，加重抗生素劑量亦未見好轉。聖誕節那天他本來高高興興與温特一起拆禮物，但病情卻急速惡化。

媽媽留意到他的雙腿長滿皮疹，以為他患上腦膜炎，於是立即送他到就近醫院檢查，霍莉與丈夫通宵等待驗血結果，翌日被告知兒子患有急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia，AML）。

急性骨髓性白血病是一種罕見癌症，院方也表示好幾年未發現這種病。霍莉與丈夫當時根本不敢法相信，一直希望可能是斷錯症。 根據血癌組織「Bloodwise」的數據，英國每年有200人確診這種病，但10歲以下的兒童患者非常少見。

+ 2

化療又要口服砒霜

醫生當日即替福克斯進行治療，他每日要服用兩次一種叫全反式維甲酸（ATRA）的藥物膠囊，以及口服三氧化二砷（即俗稱砒霜）來破壞白血病細胞及協助正常血細胞發育，同時要連續5日每日接受2個小時的靜脈注射。

霍莉形容這些治療「徹底傷透我們的心」，因為任何孩子都不應經歷這種痛苦，但他們必須接受現實。福克斯現正處於誘導治療的階段，7個星期後就會進入鞏固階段，加強治療以阻止疾病復發。

霍莉與丈夫在GoFundMe眾籌，已籌得逾一萬英鎊。（GoFundMe）

有心人捐贈助度難關

雙胞胎1月3日迎來3歲生日，温特對於自己生命中重要的另一半要面對艱苦治療，霍莉指出，年紀輕輕的温特知道福克斯在醫院治病，「但是我不確定她是否確實知道這意味著什麼。 」

由於霍莉與丈夫都是自僱人士，照顧福克斯難免,「手停口停」，因此他們在美國眾籌網站GoFundMe發起眾籌，Bloodwise及慈善機構CLIC Sargent亦對他們一家施以援手，提供住宿及汽車接送等支援。

對於陌生人的善舉霍莉深受感動，坦言「我們周圍獲得如此多的支持真是令人欣慰。」