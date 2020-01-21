筍工快者得！愛爾蘭偏僻小島Cafe請人　美景無限包食住但冇.....

愛爾蘭西南岸的大布拉斯基特島（Great Blasket Island）最近在請人打理島上咖啡店及3間客房，雖然島嶼位置偏遠，且沒有提供電力及無線網絡，但仍吸引到超過2.3萬名申請者。

大布拉斯基特島全長約6公里，距離凱里郡（County Kerry）海岸約2公里，要依靠渡輪作為對外交通。

管理該島的負責人表示，基本上島上長期無人居住，只是偶爾有遊客到訪，而由4月至10月的「旺季」期間，島上唯一的一間咖啡店及3間客房需要有人打理，而有意申請者最好跟朋友或伴侶一起前來工作，以免太孤單。

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原以為無人願申請

島上不提供電力及Wi-Fi無線網絡，連食水供應亦非常有限，加上位置偏遠，負責人起初很擔心根本無人有興趣應徵，豈料招聘消息一出，竟然吸引到超過2.3萬名申請者。

負責人周日（19日）在Instagram表示：「對於大家對這份工作的熱烈反應，實在令我們感到喜出望外。去年登出廣告時，我們還擔心沒有人願意在這個位處大西洋，沒電沒熱水，只有海風吹過的小島上度過6個月的時間。如果可以讓所有申請人入住一晚的話，那麼島上的客房在未來30年都已訂滿了。我們再一次感謝所有申請者，實在無法形容你們的興趣對我們有多重要。」