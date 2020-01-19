你心目中的幸福企業是什麼模樣呢？是拿到手軟的獎金分紅、每個月都有值得期待的員工聯誼交友Party、還是幫助你達到人生巔峰的完整培訓課程呢？對於每個付出勞力心力的認真員工，能夠讓人開心上班又獲得相符的回報，那真的是令旁人羨慕不完啊！ 像是知名企業中鋼就有優渥薪水、分紅，該給的一點都不會少，福利也是讓人笑得合不攏嘴，那麼網友心目中最棒的企業「幸福條件」有哪些呢？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你～

▼▼▼你心目中的「幸福企業」要有哪些條件呢？網友最愛這10大條件！按圖放大，看看第10-4位▼▼▼

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▼以下就是「幸福企業」的頭三大條件！你公司符合嗎？▼

第三名：工作環境優良

良好的工作環境可說是每個員工的基本要求，不需要多高級的辦公設備，但至少要讓人冬暖夏涼、舒適放鬆，畢竟高壓的環境很難讓人專心、發揮工作本領，很容易就形成惡性循環。

知名的Google企業，就為了員工的身心靈健康著想，在全球分佈都有不同的公司特色，像是室內超大溜滑梯讓你下班不必等，或是洛杉磯超酷的「望遠鏡」辦公室，遠遠看到公司就身心靈舒暢！

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第二名：休假優於勞工法例規定

俗話說休息是為了走更長遠的路，除了勞工法例規定了員工基本的休息時長，廣大勞工們當然還是希望能有更多的休假福利，畢竟過長的工時並不等於工作效率提升，反而容易讓員工產生倦怠感、對工作越來越厭世，自然不會真心對公司付出囉～

放太多假擔心工作做不完？別擔心，額外休息創造出優秀績效的事件也時有所聞，像是日本的微軟公司就跟進「週休三日」的政策，調查後發現員工的生產力竟高出40%之多啊！

除了勞基法訂定了員工基本的休息時長，廣大勞工們當然還是希望能有更多的休假福利。（Kelsey Chance/Unsplash）

第一名：完整員工成長、培訓計畫

曾有人說過，一間公司的好壞，從他的教育訓練就可以看出！不管你的學歷、經歷有多豐富，進到新的企業，人人都還是得從新人做起，面對有諸多不熟悉的業務、工作項目，接受前輩們的指導是很重要的，除了自己努力學習外，公司是否有完善的培訓制度、教育訓練更是不可或缺的一環。

不過你還以為員工訓練只能「手把手」進行嗎？中鋼就首次引進VR技術，讓同仁可以同時進行模擬操作，大大避免高危險區實習可能會有的意外，讓菜鳥不進現場也能快速上手！

進入新公司時，除了自己努力學習外，公司是否有完善的培訓制度、教育訓練更是不可或缺的一環。（Brooke Cagle/Unsplash）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月19日至2019年12月18日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『幸福企業條件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

不想再厭世工作！網友特選10大「幸福條件」（DailyView授權使用）

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