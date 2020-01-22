16歲女兒挺身保護　慘遭狠父淋汽油燒至毀容　母哽咽：寧願我被燒

烏克蘭一名父親醉酒回家後企圖毆打妻子，16歲女兒安娜（Anna）挺身而出阻止，但遭到該名毫無人性的父親淋汽油燒傷，面容被毀；魔鬼父親不但無動於衷，甚至說：「這個八婆被燒，我毫不在乎。」 一場大火令到家不成家，安娜雖保住性命，但一張少女的臉及雙手表皮均嚴重燒傷無法復原，更需要接受整容手術重建臉龐：狠父其後被捕，遭控以涉嫌謀殺罪名，一旦罪成，有可能被判終身監禁。

事發在烏克蘭西南部城市切爾尼夫齊（Chernivtsi），涉事的38歲男子當日醉酒回家不久，就開始辱罵43歲妻子克里特斯卡（Natalia Krytska），期間他「出口還想出手」，惟女兒安娜及時挺身而出，阻止他毆打克里特斯卡。

克里特斯卡憶述，安娜當時捉住狠父的手臂大喊：「你再也不能傷害她（克里特斯卡）了！」但遭到狠父大力推開，然後他跑出住所，其時母女二人還以為他去散步，豈料幾秒後他竟手持一瓶汽油跑回並把汽油灑遍室內，部份濺到安娜臉上及燃燒的火爐上，火上加油，大火瞬間蔓延整間屋，安娜臉上起火，她急用雙手撲火，可惜無甚作用。

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「這個八婆被燒，我毫不在乎」

克里特斯卡看在眼裡心急如焚，曾對丈夫大叫「幫我」，但得到的回應竟是「這個八婆被燒，我毫不在乎！」安娜的哥哥聽到妹妹尖叫聲，立即衝入火場將她拖到屋外，用冰雪撲滅她身上的火，鄰居紛紛趕來幫忙，狠父就一直站著冷眼旁觀。

安娜送院後被診斷出臉、頸、氣管及手部燒傷，醫生指出，她的臉及手部皮膚燒傷得太過嚴重，表皮難以再生，需要透過整容手術來修補面容；傷心欲絕的克里特斯卡非常自責，受訪時哽咽道：「寧願我來代替女兒被火燒」。

一場大火令家不成家，全家人財產化為灰燼，房子亦不再適合居住，而預計下月安娜仍需留院接受治療及輔導；狠父則被控涉嫌謀殺，目前正在被拘留，警方指他當日企圖把一家人全燒死，如果最終被判有罪，他可能被判無期徒刑。