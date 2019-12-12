蝙蝠女持汽油彈疑撐港示威者惹爭議　下架後再重現　創作人親解釋

DC漫畫《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》的續集《The Golden Child》早前在官方社交平台上載宣傳照，當中蝙蝠女手持汽油彈準備投擲，並寫有「The Future is Young」字句，令人聯想到香港的示威活動，引來內地網民圍插，揚言發起杯葛DC行動，香港網民則利用該圖片作文宣。 DC其後突刪帖文，惹來跪低疑雲，但官方未有回應外界猜疑。兩名漫畫創作人近日出席活動，該幅蝙蝠女手持汽油彈的宣傳照更重現人前，更澄清指宣傳照下架是因為漏寫作者名字，對香港示威者使用宣傳照及口號感高興，又指害怕人民表達意見的政府，「終有一日會崩潰」。

DC早前在Instagram上載《The Golden Child》宣傳照，當中蝙蝠女手持汽油彈準備投擲，並寫有「The Future is Young」字句，令人聯想到香港的示威活動。（DC IG圖片）

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《The Golden Child》兩名創作人Frank Miller及Rafael Grampa周日於巴西出席動漫節活動（CCXP），當時具爭議的蝙蝠女手持汽油彈宣傳照重現人前，對於日前有關圖片被下架，Grampa解釋背後理由很簡單，「DC只是貼錯圖片，上面沒有標註我們及幕後團隊的名字」，他又稱很高興香港示威者使用這張圖片作為宣傳標語，「人們想從中得到啟發，他們正為自由而戰」，認為這就是《The Golden Child》的意義。

漫畫創作人之一Frank Miller（左）日前公開表示，那些害怕人民表達意見的政權，「終有一日會崩潰」。（Frank Miller Twitter圖片）

另一創作人Miller亦發表看法，直指「有些政權很害怕人民表達意見，那怕只是一張圖片，但這些政權最終都會崩潰」。他亦對圖片爭議感到匪夷所思，「我希望人們看畢這漫畫後，會心想『天啊！這部作品真好看！』的反應，這才是我們的目的」。另外，兩人強調希望透過最新作品，將《蝙蝠俠》系列推向全新方向，延續Miller在1986創作的初代《蝙蝠俠》漫畫系列。

今次的爭議源於出版商DC上月在Instagram上載一張《The Golden Child》的宣傳照，當中蝙蝠女手持汽油彈準備投擲，背後則寫有「The Future is Young（未來屬於年輕人）」字句，令人聯想到香港的示威活動。照片隨即引起大批內地網民不滿，質疑DC表態支持香港示威者，湧入其Instagram留言批評「要不是我們中國人支持你們 DC，你們早完蛋了」、「你是腦癱還是怎麼的DC，你不想在中國混了？」，又揚言發起抵制DC行動，其後DC將有關圖片刪除，惹來跪低疑雲。

（綜合）