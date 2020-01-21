【武漢肺炎】確診個案激增　網民嘆：戴口罩被當怪物　港人未知驚

武漢肺炎確診個案持續增加，並迅速擴散至多個省市及國家，截至1月21日下午7時，內地共302宗確診個案，武漢死亡人數至今增至6人，有專家預計確診數字會持續上升。SARS專家鍾南山指病毒「肯定人傳人」，令全港人心惶惶，惟不少網民炮轟港人衛生意識仍薄弱，在街上、擠迫的港鐵、巴士車廂中，均未見太多人戴口罩，甚至有人投訴部分乘客即使狂咳，也不願戴上口罩，質疑港人太自私。

武漢肺炎確診個案持續增加，至1月21日下午6時，已錄得至少298宗個案，其中武漢6人死亡。（中央電視台）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

經過2003年沙士慘痛一疫後，港人對武漢肺炎理應早有準備，惟不少網民炮轟港人防疫意識不足，在公共交通工具、街上等未見太多人主動戴口罩，有人舉例稱坐巴士時，半滿車廂只得2個人戴口罩，其間有大叔不停咳嗽又不掩嘴，網民主動遞上口罩被拒，即使三番四次要求對方戴口罩，大叔仍堅拒，令他相當無奈。

另有網民稱自從武漢肺炎爆發後，已戴上口罩防疫，但「搭車時戴反而畀人當怪獸」，慨嘆香港人「仲未知驚」，亦有人諷刺香港人很奇怪，「又要買口罩買到斷貨，但係條街又冇乜人戴口罩㗎喎？」提醒大眾只要做好自己，注意個人衛生，當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩及盡快看醫生。

有網民批評港人防疫意識不足，在街上、擠迫的港鐵、巴士車廂中，均未見太多人戴口罩。（資料圖片）

武漢新型冠狀病毒（簡稱武漢肺炎）疫情爆發，截至1月21日下午7時，內地共錄得302宗確診個案，其中武漢6人死亡，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目表示，確診個案近日有只噴射式上升，加上疫情在武漢以外的地區廣泛傳播，反映病毒已開始適應人傳人，香港出現確診個案只是遲早問題。

何栢良又認為政府現時應對武漢肺炎的防疫宣傳嚴重不足，讓人感到措手不及。

（綜合）

即睇戴口罩及除口罩的正確步驟：

+ 14 + 13 + 12