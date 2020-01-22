武漢肺炎│護士揭台男遊武漢感冒返台拒戴口罩：這種人令台灣淪陷

截至21日，武漢肺炎確診病例全境已達218例，當地累計4人死亡。疾管署晚間也宣布台灣也有一名55歲女台商確診感染！有鑑於17年SARS疫情的前車之鑑，讓人不敢大意。一名護理師在個人粉專指出，有位台灣男子從武漢返台，因感冒不適就醫，卻未主動告知旅遊史且沒戴口罩，就連住家地址「都謊報」，氣得她痛罵：「就是有你們這種人，台灣才會淪陷！」

粉專《護理人護理魂-hi,I'm CC》發文爆料一名台男遊武漢感冒返台拒戴口罩。（Facebook@護理人護理魂-hi,I'm CC）

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2003年全球爆發SARS疫情，造成全台73人死亡，此次武漢肺炎疫情再度引發大家關注！一名護士在粉專《護理人護理魂-hi,I'm CC》PO文指出，聽院內醫師說有台灣人從武漢返台，竟不主動告知且不戴口罩，氣得大罵…（按圖看全文▼▼▼）

護士接受《ETtoday健康雲》採訪時提到，該名患者因一般感冒不適就醫，檢查雖無肺炎症狀，但直到護士詢問旅遊史，才告知從武漢回來：「此人回台灣不主動告知從武漢回來，也不戴口罩，並且還不給台灣家裡住址，給的是親戚的住址！」不老實的行徑讓她氣得在社交平台上PO文。

世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。（路透社）

台灣21日晚間也有一名55歲女台商確診感染2019新型冠狀病毒。衛福部部長陳時中表示，個案在20日晚間從武漢飛回台灣，主動通報身體不適，經過發燒篩檢直接從機場送至醫院隔離，未與民眾做密切接觸，唯有同飛機近距離接觸的46名乘客，將進行自主健康管理嚴密監控中。另外，也指出其對於社區造成的危害極低，但仍會維持極高警戒。

護士呼籲，民眾看病時能主動告知醫師有中國旅遊史及特殊接觸史，提醒大家從中國武漢返台都要戴口罩，若出現發燒症狀請立即通報。最後更直言：「不要覺得沒事好不好，越沒事就越有事！請各位醫護人員相互提醒。」

台男遊武漢感冒返台拒戴口罩！網民個個嬲爆爆（按圖看留言▼▼▼）

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