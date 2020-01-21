【武漢肺炎】武漢親戚不要來？傳怕傳染踢出Group　視頻拜年就ok

武漢肺炎在內地確診個案愈來愈多，而且更逐步擴至多國，人人聞之色變。疫情陰霾下內地網傳武漢人也因而受到排擠，有訂酒店者突被拒入住，酒店情願雙倍退款免不能接待其他客，又傳有村通告，呼籲居民新春別讓武漢親戚來訪，當地車更不准通過，最奇葩是竟傳有社交群組，稱怕傳染要刪除武漢人，無知又好笑。

世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。（路透社）

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1. 酒店賠雙倍拒入住

網傳有武漢人網上付款預訂了海南三亞一間五星級賓館兩個豪華套房，準備新春全家旅行，日前致電想退款，客戶服務員拒絕，武漢客人回覆「待會我給你們疾控中心報備一下」。

沒料10分鐘後，即收到酒店大堂經理致電，對方一改態度非常客氣致歉，聲稱要全額退款，該武漢客人說不退了會按時入住，大堂經理一驚即稱願付雙倍，被問原因時經理稱：「衛生局來電話了，如你們家來，賓館就只能接待你們一家人了」。



2. 禁邀武漢親戚過年

網傳內地有村委會向住戶發出通告，稱因應武漢肺炎，呼籲居民不要讓武漢的親人到訪其家過年，溫馨教路「打個電話連個視頻就可以了」；又指若在村口發現來自武漢，車牌寫有「鄂A」字頭的汽車，一律不準通過，更發圖讓居民認清楚，更威脅稱，如有人私藏武漢家人入住，將被取消補助！

3. 踢出對話群組

最無厘頭的是，網傳一個對話群組中，就有人要求武漢人自行退出，因「我怕傳染」，還指「現在5G太快」，完全顛覆了病毒人傳人的軌迹，超無知說法令人大惑不解。

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