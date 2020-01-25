全職媽媽查存摺驚見獲發「年薪級年終」　老公留5字備註超暖心

年尾打工仔最期待的就是派發年終花紅，不過全職媽媽辛苦一年都沒有什麼獎賞。台灣一名女網民就在facebook分享，表示收到來自老公的「年薪級年終」，原來老公將36萬台幣（約9.5萬港元）儲給老婆作年終花紅，更留下一句貼心的話，引來不少網民羨慕，「這是我一年的薪水」、「都是別人的老公」。

樓主的存摺中多了36萬台幣的存款，更附註「老婆辛苦了」。（爆廢公社 fb圖片）

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該名網民在fb群組「爆廢公社」貼出自己的存摺，表示「領年終了」，圖中可見，樓主的存摺中多了36萬台幣的存款，更附註「老婆辛苦了」，樓主說老公更暖心地說：「全職媽媽更辛苦，當然也有年終」，令樓主也感動直呼「謝謝老公」。

帖子引來網民熱論，很多人妻紛紛大讚樓主的老公，「別人的老公不會讓我失望」、「別人的老公總是特別貼心」、「懂得老婆辛苦的男人不多了」、「這是正面教材，值得學習」，亦有人表示羨慕，指36萬「這是我一年的薪水」。

（fb群組「爆廢公社」）

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