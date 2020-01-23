武漢肺炎│口罩都會戴錯？急症室女醫生提醒6大常犯錯誤

台灣21號首例女台商確診「武漢肺炎」後，當地疾管署呼籲民眾配戴口罩，並以肥皂勤洗手，台灣人陷入恐慌出現搶購口罩現象。對此，急診女醫師更提醒大家「除了準備口罩，也要記得正確使用口罩」，否則會失去口罩的保護作用。

一位在急診工作快十年的急診主治醫師經營的粉專《急診女醫師其實》，以一張圖文列出民眾戴口罩時的6種常見錯誤。（Facebook@emergencygirl）

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一位在急診工作快十年的急診主治醫師經營的粉專《急診女醫師其實》，以一張圖文列出民眾戴口罩時的6種常見錯誤，如若把口罩戴錯的話就沒有保護作用了。

口罩都會戴錯？急症室女醫生提醒6大常犯錯誤▼▼▼

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以上常見錯誤直接戳中諸多網友的壞習慣，紛紛留言「常常看到路人戴錯面的」、「有些人很有禮貌，會把口罩拉下來再跟你講話，請不要」、「長輩們很需要這類知識」。

有人追問「請問醫療用口罩平均能用幾天？」，急診女醫師回答「從四小時到28天都有，要看說明或問廠商」，也有人詢問「對於口罩不罩鼻子的人，請問如何破解『我罩鼻子眼鏡會起霧啊！』的話術」，急診女醫師分享自身經驗「把鐵絲往內反折或在口罩裡放衛生紙，我以前是用3M再貼一條」。

一張圖看懂防疫武漢肺炎。（Facebook@ercodegray）

甚至有醫護人員道出辛酸，「我這邊領藥的時候，還有很多患者連嘴巴都沒有罩到」、「我做第一線照顧，有的家屬個案甚至主管，常覺得戴口罩跟個案講話很沒禮貌……」、「有沒有遇過一個口罩戴超過7天還跟你說『這個不耐用，一洗就破了』，跟他說這個是每天換的，還跟你爭『這個一個要5塊錢（台幣）耶~~這麼浪費』……」。

醫療相關行業的網友留言，「在醫院拉到下巴被感管組（感染管制組）看到就死定惹」，還有人呼籲「麻煩大家不要搶購N95口罩，留給醫護人員使用，普通人應該普通口罩就可以了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】