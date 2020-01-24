【武漢肺炎】網紅食蝙蝠嫌苦兼無肉食　恐怖形容：流出黃色汁液

武漢肺炎肆虐，不單內地瘋狂擴散至要封城，全球亦同樣遭殃，陸續爆出感染個案。被視為或是病毒源頭的蝙蝠，雖外形恐怖卻不乏捧場食客，去年6月有內地網紅拍片食蝙蝠乾，鏡頭前品嚐稱好苦，自覺好殘忍，其後烹調再試吃，形容流出黃色汁液，而且內臟還有一層漿，超級核突令人腦中浮現畫面，明明吃的是她，想吐的卻是你。

【網紅食蝙蝠】網紅購買了蝙蝠乾拍片試吃，但一入口即稱勁難頂。（片段截圖）

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她吃了一點點已忍不住狂喝水，形容胸腔有骨，翅膀有彈性，但卻找來找去也找不到肉，「就是把它的皮剝開，裏面是骨頭，然後骨頭裏面是內臟，所以我到底在吃什麼呢？」

超勇的她再次拿起大口吃，卻忍不住吐出來，超核突形容「它裏面流了那種黃色的漿出來…」。

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拍片的網紅是在bilibili平台擁有8.3萬按讚量的「暴躁綿羊寶寶」，她自誇「我應該是第一個在youtube吃蝙蝠的女生吧」，在鏡頭前拆開蝙蝠乾的包裝，拿出黑黑硬硬的東西，依稀可看出蝙蝠的形狀。

「暴躁綿羊寶寶」指蝙蝠是可以當作中藥，一開箱即高叫好臭，一開始她有點難以入口，其後放入嘴巴嚐嚐，即稱好苦，拆開中間則見少少的白色肉。

狂叫殘忍的她，其後拿出鍋子煮來吃，過程中她指浮出黃色的泡泡，又飄出難聞的氣味，其後鍋中蝙蝠浮起，她指連上面的毛也還看到，再次入口，她還是稱很苦，忍不住稱「我嚴重懷疑牠根本不能吃」。

↓↓↓ 蝙蝠乾吃不成落水煮，點知... ↓↓↓

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明明中伏的她，竟稱下次要吃烹調好的蝙蝠肉試試，她又指吃了一會手上都是黃黃的汁液，並再次把翅膀放入口，稱咬起來很有咬口，但吃了一會又有一種沙沙的感覺，她總結而言「我覺得這隻蝙蝠就沒有好吃的地方」。