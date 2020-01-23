【武漢肺炎】封城前武漢人大逃亡　自私女當旅行發住燒去主題公園

武漢肺炎確診個案爆發更擴至多國，內地人人自危，今日（23日）上午10時起武漢更被當局勒令封城，官方要求市民無特殊原因不要離開武漢。惟急於求生的居民懶理，獲知消息反而紛紛秘密「逃離武漢」，大批逃出者微博分享逃離過程，就算已現發燒、頭痛及咳嗽等疑似「中招」病徵的人，毫無公德照樣逃出，更稱靠食藥紓緩病情後當去旅遊，轉赴上海迪士尼或西安鼓樓等熱門旅遊點遊玩，遭網民怒斥缺德。

有內地網民於微博分享「逃離武漢」的經過，更直指自己出現發燒、咳嗽等疑似肺炎病徵。（微博圖片）

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「封城」消息傳出後，不少武漢人搶於限期前「逃離家園」，成功逃出者網曬「逃亡」經歷，直擊各公路、車站及機場的情況。有人稱獲知將封城後即「開了一夜車逃離武漢」，亦有人為了低調「半夜偷偷離開，高速（公路）上都是人」，成功離開的人更發文為同鄉打氣，「連夜逃離了，加油啊大武漢」、「順利逃離武漢，祝大家新年快樂」，甚至說要「拍個vlog給大家看」。

有內地網民以勝利者姿態稱已離開武漢。（微博圖片）

最令網民感憤怒及擔心的，是部分成功逃離武漢人，明明已出現疑似肺炎病徵，卻不理自己中招及擴散風險，於微博不諱言稱靠食退燒藥，順利潛逃當去旅遊，稍作休息即計劃去上海迪士尼玩，又指如一星期後仍不退燒才於當地求醫。有人又於微博稱，上星期到武漢，最後一天發高燒但成功回港，更曾到海洋公園遊玩，自信表示：「過幾天還不好的話，才去看醫生好了。」

有人則稱提早離開了武漢，以勝利者姿態到西安鼓樓食宵夜；另有人形容自己是「勝利會師」，稱出發前已發低燒及咳嗽，成功逃離後決定到另一省分的餐廳大快朵頤。

從內地網民上載的相片可見，火車站凌晨逼滿等車離開武漢的人，一小時內等車人數暴增數百人，人龍由站內排至站外，不少人均戴上口罩自保。而決定「留守」的民眾湧到超市及商店搶購糧食及日常用品，超市內等候付款的人龍與火車站的不相伯仲。

大批內地網民看到相關微博都直斥逃亡者「不負責任」，湧到「成功逃離」的帖文留言，「你爹娘把你養這麼大，是讓你出來禍害社會的？」、「賤人！迪士尼有多少小孩子啊！好噁心啊！」、「這時候政府公信力低的問題就暴露出來了。一天天叫囂著厲害國的人，現在也用腳投票了」。

（微博）

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