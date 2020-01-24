【武漢肺炎】鄧梓峰食龍蝦爆笑求網民勿P圖做蝙蝠　網民：P做竹鼠

武漢肺炎疫情擴散，有內地科學家指，武漢新型冠裝病毒基因組合與SARS的序列相似性達70%，故自然宿主可能同樣是野生蝙蝠。近日網上瘋傳內地人吃蝙蝠的圖片及短片，因酷似「巴斯光年」而深受網民喜愛的藝人鄧梓峰昨日（23日）於facebook上載一幅蝙蝠刺身相，諷道：「幾時食羅賓、之後食joker」及後他再上載一幅與友人吃龍蝦麵的合照，叫網民高抬貴手勿把手中龍蝦改圖成蝙蝠，鬼馬網民當然識做，即刻出手響應呼籲，索性把鄧梓峰P圖成蝙蝠。

近日網上不斷熱傳內地人吃蝙蝠的圖片及短片，藝人鄧梓峰亦看不過眼落場抽水，笑稱叫網民別把龍蝦P成蝙蝠。（鄧梓峰facebook圖片）

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網民手痕忍唔住改圖，結果變到咁↓↓

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藝人鄧梓峰昨日於facebook個人專頁上載於微博瘋傳的蝙蝠料理圖集，表示極其噁心之餘，更抽水稱：「幾時開始食羅賓，之後食Joker，再食謎妖？最後貓女郎留返比（畀）我！」不少網民直斥部分內地人吃蝙蝠的行為離譜，有人更作勢抽水回覆：「有冇人食企鵝？」、「想食神奇女俠多啲」。

相隔數小時，鄧梓峰又於其專頁上載一張與友人吃飯的合照，表示：「一係唔食，一食就食龍蝦麵！大家高抬貴手，唔好將我隻龍蝦p咗做蝙蝠！」不少網民爆笑回應，齊齊發揮瘋狂創意把他的照片改圖。

近日網上不斷熱傳內地人吃蝙蝠的圖片及短片，藝人鄧梓峰亦看不過眼，昨日（23日）於facebook上載一幅蝙蝠刺身相，抽水稱匪夷所思。（鄧梓峰facebook圖片）

鄧梓峰本來手持一隻龍蝦，但被網民改成已煮熟的蝙蝠，甚至是疑似武漢肺炎傳播源頭的竹鼠。部分網民更直接「送你一對翼」，在鄧梓峰背後加上蝙蝠翼，亦把相中二人P成野豬及刺猬，笑稱是「野味三寶」，非常瘋狂。網民紛紛留言讚好，「笑死我」、「曲線叫人幫你p圖」、「巴斯唔食蝙蝠食竹鼠」、「叫羅賓好啲喎」。

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