【武漢肺炎】鍾南山稱病源疑為野味竹鼠　淪潮食因網紅教飼養烹煮

武漢肺炎肆虐，確診人數持續上升，專家估計病毒源頭來自野生動物，令不少網民在微博痛斥「不吃野味會死嗎？」，SARS專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前接受央視訪問，表示武漢肺炎病源可能來自竹鼠、獾一類的野生動物。竹鼠近年在內地甚受歡迎，有網紅因養殖竹鼠及教人煮竹鼠而爆紅，其中專門養竹鼠的網紅「華農兄弟」，更曾接受央視網《實勵派》訪問，吸引不少網民試吃竹鼠。

內地網紅「華農兄弟」是竹鼠養殖戶，常分享養殖及煮竹鼠，引得不少網民想吃。（西瓜視頻截圖）

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國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士兼國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山接受央視訪問表示，病源是什麼動物還不能確定，但根據各方面流行病學的調查，病毒較大機會來自野生動物，「那麼可能性比較大的，比較像竹鼠、獾啊這一類」。

武漢肺炎的病源可能來自竹鼠，嚇得內地網民心慌慌，皆因竹鼠是近年熱爆的野味。在「西瓜視頻」及YouTube均設有頻道的內地網紅「華農兄弟」，藉養殖竹鼠及在野外烹煮來吃吸引大批粉絲，他們是江西省竹鼠養殖業者，影片大賣山野生活，單計西瓜視頻的粉絲已有382萬人，他在影片中會分享如何養殖竹鼠，從山上斬竹做飼料、用米糠餵飼、如何配對公母、設置圍板、拿起竹鼠要提尾巴等，又以趣怪理由劏竹鼠來吃，例如「相思得了憂鬱症」、「不吃竹子」、「中暑」等，反而提升了人氣。

華農兄弟單計西瓜視頻的粉絲已達380萬。（西瓜視頻截圖）

央視轄下新媒體平台央視網節目《實勵派》，經常找來為社會樹立「正向標杆」的網紅，其中一集正訪問了華農兄弟，他坦言自己拍片純粹想增加竹鼠銷量，表示他們影片的播放量逾3億，一條片播放量達千萬，更找來另一網紅「美食作家王剛」，拍住上示範如何煮竹鼠吃。

央視轄下新媒體平台央視網節目《實勵派》曾訪問「華農兄弟」，不少粉絲為他們能上央視感高興。（《實勵派》節目截圖）

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上周華農兄弟上載新片，稱要為村內的老人家做「竹鼠年夜飯」，雖然還有許多粉絲力撐，但已有不少人稱聽完「鍾院士」的話過去留言，提醒病源可能是竹鼠，「還吃竹鼠，都不怕病毒」。

華農兄弟煮竹鼠時常強調好吃，大讚肉香皮彈牙，在鏡頭前大快朵頤，吸引到不少網民問他可否網購竹鼠，然而，華農兄弟曾表明相關的文件手續很煩，他不會在網上賣。但並非沒有網紅在網上賣竹鼠，廣西竹鼠養殖戶葉發禎亦經常上載養鼠影片，曾透露去年經直播平台賣了萬多隻竹鼠，放話「我自己養殖的竹鼠根本不夠賣！」。

竹鼠在中國古籍《本草綱目》早有記載，「竹鼠肉甘，平，無毒。補中益氣，解毒」。牠們主要棲息於亞熱帶森林、灌叢和竹林，以竹為主食，因為體型大肉多，深受內地人喜愛，是受歡迎的野味。

（綜合）