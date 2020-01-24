【2020農曆新年】最怕親戚問你乜？今年第一名可能係政治立場問題

農曆新年將至，許多人會和久未見面的親人相聚，但也有人害怕過年，原因不外乎會被親戚頻問許多問題。

有台灣網友在PTT上發文表示很怕過農曆年，因為得面對長輩親戚各種不同的問題，讓他覺得吃一頓飯猶如度日如年。他想知道其他網民是否也害怕過年？最怕遇到親戚時會被問什麼樣的問題？

大家又最怕親戚問你什麼？（iStock/Gettyimages）

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原PO寫道農曆新年對他來說是個「很不友善的日子」，因為他很難招架親戚所提出來的各種問題。他說「吃年夜飯時要面對長輩各種凌厲攻勢，從學校、成績、工作、感情等等公開處刑，還要看到親戚小孩各種人生勝利組的光芒，讓肥宅一頓飯吃得度日如年、味同嚼蠟」。

貼文引來許多網友分享自己最害怕被問到的問題，而這些問題大同小異都是感情、工作，「有女友了嗎？找到工作了嗎？」、「什麼時候結婚？」、「要生了沒？薪水多少？」、「怎麼還沒結婚？現在工作怎麼樣？」。

另外，過年剛好在選舉結束沒多久，因此也有許多人會擔心被問到政治問題，「你有投韓國瑜嗎？」、「你投韓了嗎？」、「總統投幾號？」、「你是韓粉嗎？」、「為什麼韓國瑜沒當選，妳是不是投蔡英文？」，這也讓網友們擔心過年會因為政治立場問題而產生家庭糾紛。

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