【武漢肺炎】帶BB拜年戴嬰兒口罩就安心？　醫生：唔去最安全

武漢肺炎疫情蔓延本港，令市民人心惶惶。有家長特意在網上訂購嬰兒專用口罩，希望在農曆新年期間，安心帶幼兒外出拜年。但有醫生指出，父母別全靠嬰兒專用口罩防疫，因嬰兒容易流口水沾濕口罩，加上愛掙扎扯來扯去，隨時「有戴等於無戴」，提醒家長應避免嬰兒不必要的外出，尤其人多的公眾地方。

武漢肺炎持續擴散，網上近期出現嬰兒專用口罩搶購潮。（Facebook「My Little 嬰幼兒用品/生活雜貨」圖片）

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近期網店最熱銷產品莫如口罩，成人的被瘋搶，標榜專為嬰兒而設的專屬口罩，亦吸引準備新春帶BB拜年的父母搶購。香港西醫工會會長楊超發醫生表示，嬰兒專用口罩其實防疫成效有限，如嬰兒流口水後沾濕口罩，而且嬰兒可能會掙扎扯走口罩，多次除掉口罩再戴上，更易令嬰兒沾染病菌，隨時「有戴等於無戴」。

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他又特別提醒家長，口罩容易影響嬰兒呼吸，而嬰兒年紀太小不懂表達，有機會令家長忽視嬰兒的不適，易有焗暈、窒息的危機。基於安全考慮，他並不建議家長為嬰兒戴口罩外出，認為最有效防疫方法是避免不必要外出，尤其人多擠迫的公眾場所。

兒科醫生趙長成建議，如家長要為幼兒戴上外科型口罩前，須留心要先洗手，然後清潔幼兒鼻孔，並留心口罩的防水面向外（一般深色、風琴式），確認吸水面（一般淺式）向內，鐵綫放在鼻樑上方，根據鼻樑形狀稍屈曲，以達到防疫作用，口罩下方更要覆蓋口部及下巴。他表示，為幼兒脫口罩時也要小心，不要觸及外層，減低感染機會，也不要用布口罩及膠口罩，那只能用作防花粉及塵埃，對防疫並沒有用處。