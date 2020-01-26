【武漢肺炎】口罩戴錯？白醋空清機？旅保？消委會10問10答必睇

【武漢肺炎抗疫】中國武漢肺炎疫情愈趨嚴重，人心惶惶，扭盡六壬抗疫，但究竟如何選擇口罩？戴口罩有什麼要注意？白醋和空氣清新機是否有用？醫保和旅遊保是否會包？消委會就在網頁製作了防疫懶人包破解坊間迷思。小編亦會整理如何用手機查看武漢肺炎最新情況。

全城抗疫，你我有責！消委會今日（1月24日）就在網頁發布了「全城防疫懶人包」，為抗疫出一分力。

消委會「全城防疫懶人包」綜合了10道坊間常見問題，包括「點揀口罩」、「戴口罩時要注意什麼？」、「洗手都有技巧？」、「如何用漂白水清潔家居？」、「空氣清新機有助防禦武漢肺炎？」、「香薰油、白醋、甚或進食蒜頭等方法可以殺菌？」、「一旦感染武漢肺炎，自願醫保包唔包？」、「旅遊期間染病，旅遊保險包唔包？」、「若外遊時中招，回港後如何索償？」和「旅遊保險中的全球支援服務幫到手嗎？」。

以上10道問題答案可看下圖：（點小圖放大看）

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更多詳情可瀏覽消委會網頁：按此

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不過嫌煩都要講多次，最重要是注意個人衛生！例如戴口罩除了保護自己，更重要是保護家人！

手機一鍵check邊間醫院有患者及中招國家地區教學

（資料圖片）

武漢肺炎疫情日日有變化，要查看最新資料，可以手機或電腦進入衛生署網頁（按此），然後按下列步驟進行：

衛生署公布的武漢肺炎最新情況，包括疑似患者、受影響國家及地區資料等，詳情可看下圖：（點小圖放大看）