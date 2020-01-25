【武漢肺炎】口罩周圍丟等於白戴　醫生提6大脫口罩注意事項

戴口罩！戴口罩！戴口罩！重要的事要說3遍。在武漢肺炎疫情蔓延下，不少人外出或工作時都戴上口罩，堅守個人的第一道防線，但原來「脫口罩」也同樣重要。曾在SARS期間治療患者的台大胸腔科前總醫生陳志金在facebook發文，提醒大眾脫下口罩後的注意事項，直言如果不知如何丟棄口罩，「口罩不只是白戴，還可能很危險」。

學識「脫口罩」的方法同樣重要。（示意圖，資料圖片）

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陳志金表示，有人認真戴好口罩後，脫下後卻隨意放桌子上，有人脫下把它摺後放背包內準備明天再用，或隨手揉一揉丟到垃圾桶，這些情況都可能接觸到口罩「幫你擋下了有病毒的口」，然後又用手去拿食物、挖鼻孔或揉眼睛，這個病毒就有機會入侵身體。

他指出在感染區工作的醫療人員，用完的口罩都會丟棄在加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶，在脫下的時候盡量不要接觸到口罩的表面，就只要拿着口罩的耳掛或橡皮筋去丟，丟完就要馬上洗手。

↓↓↓ 丟棄口罩時6大注意事項 ↓↓↓

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帖文還提醒，如果自己有呼吸道症狀，一定要將脫下的口罩放進密實袋內封好，再丟到有蓋的垃圾桶，如果是健康的人，只是外出在戴口罩，沒去醫院，那就看接觸到感染性飛沫風險的可能性高或低，若高可以將口罩反摺，放進密實袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。

按圖即睇戴口罩正確步驟 ↓↓↓

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