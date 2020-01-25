【武漢肺炎】網傳武漢醫院走廊白布蓋屍　共青團：片段經配音後製

武漢肺炎疫情爆發，政府下令「封城」後，網上不時傳出關於武漢現況的片段和照片。一段長約半分鐘的影片昨起在社交平台上瘋傳，聲稱武漢市內某醫院逼爆病人，甚至任由3具屍體躺在走廊「一個上午」，無人處理。影片引起大批網民轉發，猜測官方是否刻意隱瞞醫院情況和疫情；共青團中央今早在微博發帖，表示「相關視頻為配音再製作，情況不屬實」。

一段長約半分鐘的影片昨日起在社交平台上瘋傳，聲稱武漢市內某醫院任由3具屍體躺在走廊，甚至過了一整個上午仍無人處理。（Twitter影片截圖）

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據網上流傳的影片顯示，大批戴口罩的病人聚集某醫院的走道，也看到「全副武裝」穿着保護衣的醫護人員，為臨時病床上的人吊點滴，也有病人只能躺在沙灘椅；無論病床或地上，均見有白布蓋着疑似病人。

片段中，一把女性聲音表示，「3具屍體，已經在這裏躺了一個上午，有的人凌晨死了，到現在沒有人處理……沒有任何人管，剛剛找領導沒有領導，領導也解決不了」，形容醫護需在非常惡劣的環境下工作。

影片引起國內外網民嘩然，紛紛轉發並質疑武漢官方的抗疫工作。不過，輿論在網上發酵一晚後，微博「共青團中央」今日近12時發帖，針對「網友發博稱武漢市某醫院存在屍體無人處理的情況」，稱經過核實，該影片屬「配音再製作，情況不屬實」，呼籲網民不要造謠及誤信流言。

（綜合）

WATCH: Video shows the situation at a hospital at the epicenter of the coronavirus outbreak; it has now been removed from China's social media platform pic.twitter.com/uC5QYY9Z0a — BNO News (@BNONews) January 24, 2020