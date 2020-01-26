【武漢肺炎】延新年假怕學童僅推遲回港　網民籲：自我隔離才上學

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（26日）大年初二已有超過1900人確診，當中56人死亡，本港亦有5宗確診個案。行政長官林鄭月娥昨日宣佈全港中小學延長農曆新年假期，復課日期延至2月17日。不過，有家長擔心有些人會帶小朋友回鄉，多了2星期假期不是回港隔離，反而是留在內地，增加感染風險。不少網民就不斷轉發帖子，呼籲小朋友從內地回港後必須自我隔離後才上學。

有家長擔心有些人會帶小朋友回鄉，多了2星期假期不是回港隔離，而是留在內地，增加感染風險。（資料圖片）

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該帖文中指，農曆新年假期延長14日，「因為武漢肺炎的潛伏期是14天，多放的假期目的是讓小朋友外遊回港後留家自我隔離」，一些人帶着小朋友回鄉，可能會想順便在大陸留多一段時間，但帖文呼籲大家不要做自私的人，「自我隔離後才上學，自己安心，學生健康，學校才能正常運作教學。

不過，不少網民都認為有部分家長不負責任，即使呼籲也不會自我隔離，「嗰班人上得去根本都唔覺得疫情有幾嚴重」、「鬼唔望啲自私精住耐啲，跟住俾人封城，咁就唔洗返嚟喇」、「當年沙士停課，復課後有超過10個學生中招！返學有如抽生死簽」。

不少網民就不斷轉發帖子，呼籲小朋友必須自我隔離後才上學。（網上圖片）

網民呼籲全文：

有關復課日期延至2月17日，是在原定開課日期2月3日後多14日的假期，因為武漢肺炎的潛伏期是14天，多放的假期目的是讓小朋友外遊回港後留家自我隔離。

不過有些人帶着小朋友回鄉，如是者便想順便在大陸留多一段時間，並不會趕在2月2日前回港，請尊重各界人士為防疫工作的付出，不要做自私的人，為自己為他人為大眾設想一下，防疫是要共同合力對抗的。

自我隔離後才上學，自己安心，學生健康，學校才能正常運作教學，否則最終受害也是自己的小朋友，缺席不能上學，家長更勞心操心。希望可以在健康衛生安全的環境下回復正常上課

希望大家都健康平安！

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