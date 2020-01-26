【武漢肺炎】病源疑為野味　母親要求棄養倉鼠　台女一句無奈回應

武漢肺炎肆虐，全球多個地方都出現確診病例，SARS專家、國家衛健委專家鍾南山早前曾表示病源可能來自竹鼠、獾一類的野生動物。雖然現時還未有定案，但有台灣網民就分享指，其母親看到武漢肺炎疫情的資訊後，竟要求她不要再養倉鼠了，令她相當無奈。結果帖文一出引起眾多網民共鳴，紛紛指家中母親都有同一個觀念，以為所有鼠類都會出事，即使怎樣解釋也改變不了。

網民分享指，母親看到武漢肺炎疫情的資訊後，要求她不要再養倉鼠了，令她相當無奈。（Dcard圖片）

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台灣一名女網民昨日（24日）在Dcard討論區發文，指這星期以來愈來愈多有關武漢疫情的資訊傳出，媽媽就要求她不要養鼠，「聽說有一個人已經得病了！養那個不好啦！」她無奈回應稱「我又沒把牠煮來，為什麼我會得病？」但正當努力向母親解釋時，卻被掛線了。台女忍不住問「武漢肺炎關我的倉鼠什麼事？」

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帖文還釣出大量倉鼠主人，指家中母親都有同樣的觀念，「鼠類都是，當然也包含屬鼠的」，亦有人說「倉鼠那麼可愛怎會吃牠呢？」有網民則指有次患上流感，全家卻認為是與養貓有關，「那個貓咪身上細菌很多」，又指長輩就是愛將什麼不相干的事扯在一起，「等等搞不好，還會扯到因為肺炎韓國瑜才沒選上」，因而感嘆「沒常識跟沒知識，真的是天下最恐怖的事」。