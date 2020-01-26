【車公求籤】籤文典出「馬謖帶兵」　剛愎自用打敗仗引網民熱議

大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按傳統到沙田車公廟，為香港求得「中籤」。籤文典出三國時期「馬謖帶兵」的故事，馬謖性格自負違抗軍令，終令蜀國北伐失敗，為自己招來殺身之禍。網民見籤隨即紛紛猜測是否有所隱喻，例如香港高官像馬謖般無能，甚至將會為連月社會動盪問責。

新界鄉議局主席劉業強為香港求得的第92籤，出自三國時期「馬謖帶兵」一歷史故事。（網上圖片）

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劉業強今早為香港求得92號中籤，籤文為「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」，解曰：「家宅平平。」籤文典出公元228年蜀國北伐的歷史故事「馬謖帶兵」，當時諸葛亮計劃出兵曹魏據守的祁山，並任命馬謖鎮守戰略要地街亭，臨行前千叮萬囑對方必須在靠山近水之地駐兵。

劉業強為香港求得92號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」，解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合」。（盧翊銘攝）

然而到達街亭之後，剛愎自用的馬謖其後力排眾議，未有聽從諸葛亮的命令，帶大軍上山駐守，結果曹魏大將張郃率軍在山下截斷水源和糧食，圍困馬謖的軍隊，最後大舉向山上進軍，馬謖敗退及失守街亭。事後諸葛亮亦必須問責馬謖以服眾；而根據眾多人物列傳中，其中有諸葛亮最後「揮淚斬馬謖」的結局。

車公籤文見「馬謖帶兵」，不少香港網民都自行解讀，部分人認為是喻意香港領導班子像馬謖般，只會紙上談兵，難以帶領香港走出困局，「馬謖最後被諸葛亮斬咗，林鄭落硬台」，「諗下孔明（諸葛亮）揮淚斬馬謖，似係有人被拎嚟祭旗……」 紛紛表示車公籤文必定有其隱喻。