【車公求籤】因一男子改由鄉議局代求　點中兩次政治風暴超靈驗？

今日大年初二，鄉議局主席劉業強按慣例到沙田車公廟為香港求籤，求得92號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱。」解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合。」其實過去車公求籤曾發生不少插曲，一開始更是由高官求籤；至於所求籤文，於事後回看亦令不少人覺得非常靈驗，例如曾點出2003年和去年的社會動盪。

劉業強為香港求得92號中籤。（盧翊銘攝）

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原由高官求籤 何志強03年求得「下籤」

在1999年至2002年期間，政府均以時任民政事務總署副署長呂孝端為香港求籤，4年來分別求得兩支上籤和中籤。直至呂孝端退休，時任民政事務局局長、最近捲入行賄非洲政要案的何志平，在2003年為香港求得下籤，同年香港便爆發SARS疫情及《基本法》23條立法觸發50萬人上街。

由於何志平本為基督徒，但又到車公廟求籤，引起部分教徒非議；翌年起遂改由新界鄉議局代為求籤，時任主席劉皇發2004年至2015年多次於大年初二求籤，直至2016年其兒子劉業強接任鄉議局主席為止。

2018年調亂沙田籤文

劉業強2018年原為港求得第41號「中籤」，籤文為「攝衣欲過灘頭海， 轉計回來怕濕身；人若不信辛苦事，何能取得保安寧」，解曰「凡事小心，自身平吉，求助吉利，家宅後吉」，惟後來宣布因遞籤人員和大會主持疑混亂中把此籤與沙田籤文對調，稱為香港求得第21號中籤，劉業強事後強調兩支都是「好籤」。

新界鄉議局主席劉業強2019年為港求得86號中籤。（梁鵬威攝）

2019年中籤解曰「家宅不吉」

劉業強去年為香港求得86號中籤，籤文為「石田為業喜非常，畫餅將來未見香，怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸」，解曰：「出入謹慎，家宅不吉，自身平安，求財不遂。」及後同年6月開始，香港爆發由反修例風波而起的連月示威，最近更出現導致人心惶惶的武漢肺炎。