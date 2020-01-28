【武漢肺炎】北京的士司機超強裝備開工　背後原因贏掌聲

內地武漢肺炎確診者逼近3000大關，疫情肆虐人人自危，惟要搵食總難免要出門。抖音流傳短片，顯示一名北京的士司機以超勁裝備，口罩眼罩保護衣全都穿上，密不透風地駕駛，乘客笑言沒人敢坐他的車，不過司機一個回答，令人肅然起敬。

武漢肺炎疫情仍在惡化，最新數據顯示，中國已有將近3,000確診病例，而大多數感染和死亡病例都發生在武漢。（AP）

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片段只有短短30秒，由乘客從副駕駛座拍攝，一開始鏡頭拍到司機位放有一批消毒洗手液和口罩供乘客使用，鏡頭轉向司機，即令人詫異，只因司機連一點皮膚也沒有露出，口罩眼罩保護衣一件不漏，猶如在醫院工作的醫護人員，但他仍自在駕駛，未見被裝備影響。

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乘客看到司機的誇張打扮，也忍不住笑問「師傅，你穿成這樣有人敢住你的車嗎？」司機淡然回應「沒事兒，非常時期嘛！」他續指「這個不僅是對自己負責，也是對家人的一份責任！」他指大家的防護意識一定要夠強，總之要安全第一！

這個回應引來網民激讚，直指如所有人都能如其所言，對自己對家人負責，更好的保護自己，就已可大幅減少感染數目，讓疫情及早消減。