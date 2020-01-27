【武漢肺炎】嬲爆前夫帶女玩波波池　港媽轟：有無腦！

武漢肺炎來勢洶洶，全城帶口罩洗手加強防範，為人父母者理應更加小心。有港媽嬲爆在網上發文，狂罵前夫無腦，她從女兒口中獲知，前夫竟在此時此刻帶女兒去玩波波池，網民震驚直指波波池堪稱播毒高危地，呼籲父母們不要帶孩子到處走。

港媽直指波波池是病毒高危地方，怒轟前夫竟帶女兒前往。示意圖。（資料圖片）

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「係咪無腦㗎！」一名港媽日前在討論區「親子王國」發帖，怒轟前夫在武漢肺炎陰霾下仍帶女兒玩波波池，直指從女兒口中獲知消息後為時已晚，「我自己就擔心爆，唔想個女出街，佢就帶女去波波池！」

有港媽網上呻爆前夫帶女玩波波池，令她極度擔心。（網頁截圖）

她更忍不住怒批「無知都有個譜吖！」指前夫欠缺危險意識，以前也試過行雷帶孩子去玩水。

有網民感同身受，直指家中丈夫也有同一問題，趁新年假期為孩子準備豐富節目，「又話去尖沙咀食放題，又話去睇戲，我話你知唔知周圍都封，唔封唔代表安全，香港得少數（個案）可能只係未浮現，仲帶啲小朋友四圍去」，結果換來丈夫黑面。

不少家長網民都語重心長提醒大家，「波波池屬高危之地，平時都少去為妙，現在更加唔好去啦！」又指當海洋公園和迪士尼都要關閉，可見情況嚴重，有人形容不少男士都是「神豬級隊友」，只能靠媽媽睇緊一點免出事。

（親子王國）

（01製圖）

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