狗狗自己搭巴士去玩　司機乘客見慣仲好歡迎　落車站係…

不少主人都擔心狗狗出去玩，弄得全身骯髒，不過美國一隻狗狗竟可以自己搭巴士，更是自出自入，巴士司機和乘客也毫不驚訝。有女生上載這一幕，稱狗狗每日都會自己坐這條線，並自覺地在狗公園下車，司機都早已習以為常。照片引起網民熱議，但其實這張照片於早年已熱傳，牠的專頁早於2015年已經設立，當地人非常有人氣的狗狗。

Eclipse每天都獨自離家，乘公共巴士去市區的狗公園。（Robbie Lauren fb圖片）

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羅比（Robbie Lauren）日前在facebook上載狗狗Eclipse的照片並分享牠的故事，她指Eclipse每天都獨自離家，乘公共巴士去市區的狗公園，在那裡認識一下朋友，玩了幾小時，就會再坐巴士回家，牠的頸圈上更貼有自己的巴士通行證。

羅比指，一開始Eclipse是由主人傑夫（Jeff Young）帶去公園的，但後來Eclipse嫌主人出門太拖拉，所以不耐煩地獨自上了巴士，巴士司機認得牠，便載牠去到狗公園，後來傑夫才趕上來，久而久之傑夫完全放心讓Eclipse自己坐車。

Eclipse在當地已經十分紅，所有的巴士司機都認識牠，會對牠微笑，很多乘客都十分喜歡牠，常常坐在牠旁邊。（Robbie Lauren fb圖片）

事實上，同一張照片在3年前已經瘋傳，Eclipse在當地的人氣高到有網民幫牠開設facebook專頁，其實牠自行上車是因為主人傑夫去散步前會邊行邊抽煙，但Eclipse心急想散步，往往會自行上車到公園。主人起初還非常擔心，但後來習慣了，索性掛乘車證在狗帶上讓牠自己坐車。

Eclipse在當地爆紅，所有的巴士司機都認識牠，會對牠微笑。而醒目的Eclipse懂得自己找位坐，很多乘客都是牠的小粉絲，常常坐在牠旁邊，甚至會和牠玩和抱抱。

帖子獲得超過28萬個讚好，不少人稱Eclipse是獨立的狗狗，「很可愛」、「美麗的故事」、「這是一隻聰明的狗」。

【熱話#同場加映4】（01製圖）

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