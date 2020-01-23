相伴7年愛犬患癌　400狗狗送暖陪走最後一程　場面震撼主人感動

約在4個月前，英國女子默里（Ashleigh Murray）驚悉愛犬馬利（Marley）罹患末期癌症，生命僅剩數月，於是特意替馬利辦一場別具意義的告別會，她廣邀一班慹心狗主「攜犬出席」，陪馬利走最後一程，結果有超過350人及400隻狗狗到場，場面溫馨感人！

馬利是一隻黑色曲架（Cocker Spaniel），陪伴默里逾7年。默里表示，馬利被診斷患了常見於狗隻身上的惡性「血管肉瘤」（Hemagiosarcoma），且腫瘤細胞生長速度極快，非常容易轉移。

經過多次手術、化療及放射治療，馬利切除了重達1.5公斤的腫瘤，脾臟亦被迫切去，可惜仍無法阻止癌細胞蔓延。對於陪伴自己走過人生最艱難時刻的馬利即將離去，默里其為不捨，「過去7年，牠一直陪伴着我，在我痛失骨肉和父親、10年戀情告終，以及患上「創傷後遺症」（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）這些人生中最黑暗時刻，牠都從未離開過我，一想到再也無法留住牠，我心都碎了！」

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「實在令人既感動又光榮」

眼見馬利的生命只剩4個月，默里決心讓愛犬的最後歲月每一天都過得很特別。默里其中一個想法是邀請一班狗主攜犬到貝爾法斯特（Belfast）的克勞福德斯本森林公園（Crawfordsburn Forest Park），參加「陪馬利走最後一程」的活動，事緣該個公園是馬利最喜愛的地方之一，且牠最初常去散步的地方。

默里原以為參加人數不會太多，豈料有超過350名狗主和400隻狗狗到場替馬利打氣。默里形容當日場面相當震撼，她在Facebook留言謂 ：「我做夢也沒想過有那麼多人到來支持一個平凡女孩和她的愛犬。能夠跟這麼多有心人一起渡過一天，實在令人既感動又光榮。」

默里說：「你們（參加者）不但犧牲了私人時間，還捐出了不少金錢，我們真的受寵若驚，雖總數仍待點算，但估計已籌得460鎊（約4600港元），Dogs Trust（英國動物保護組織）應該會很高興收到這筆捐款，我會盡力確保每隻狗狗都能有所得益。」