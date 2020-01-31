【武漢肺炎】口罩荒內地民眾自製口罩　陳皮柚皮胸圍乜都有

武漢肺炎疫情持續蔓延，內地確診個案數字亦不斷上升，令當地民眾陷入口罩荒。不少人各出奇招，創意利用各種材料自製口罩，當中不乏果皮、膠袋、膠樽，連女性衛生巾及胸圍亦用來自製口罩。大批網民留言表示匪夷所思，但亦坦言替受災民眾感到痛心，「說到底他們連一個醫療口罩也沒有，也太慘了」。

不少內地民眾為了抗疫亦各出奇招，創意利用各種材料自製口罩。（網上圖片）

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近日網上瘋傳有男子用胸圍充當口罩。（微博圖片）

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佩戴外科口罩是為了有效阻隔飛沫，減低受細菌病毒感染的機會，不過微博近日瘋傳多張照片，大批內地民眾創意自製口罩抗疫，相中可見他們所用的製作材料從生活中取材，例如膠樽、柚子皮、甚至連胸圍、衛生巾都有，部分民眾更直接用膠袋包裹全身，非常誇張。

雖然阻擋飛沬的能力令人成疑，不少網民大讚創意十足，更指這些就地取材的做法相當有趣，「我到底看了些甚麼」、「太驚人了」、「真的有用嗎」。

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不過，亦有網民直言看到這些照片反而感到擔憂，因為民眾在沒有口罩的情況下，才逼於無奈要自行製造極度簡陋的口罩，「很多人也缺口罩啊」、「笑着笑着就哭了起來」、「天佑武漢」。

（微博）