【武漢肺炎】內地網民自製多款膠樽面罩　創意方法防飛沫

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴散，內地確診個案數字已經突破2003年沙士紀錄。為了保護自己，各地都出現口罩缺貨潮，甚至連眼罩都有人搶購，內地有人就地取材，把大膠樽改造成面罩，低成本地減低病毒從眼睛感染的機會。

內地網上瘋傳不少自製的面罩，的確十分之有創意。（網上圖片）

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由於病毒接觸到眼睛都可能讓人感染武漢肺炎，不少人都研究如何防護整塊面。內地不斷瘋傳一些甚具創意的的自製面罩照片，造法是先將膠樽倒轉，樽口朝下，根據自己的面型橫切劏開膠樽，再在樽口對上的位置開兩個洞，分別插入兩個用來過濾空氣的小膠樽，而兩個小樽內各有兩團紙巾，相信用來隔開飛沫。戴起面罩後，整張臉被完全覆蓋，外型如黑武士一樣，霸氣十足。

手工相對粗疏的朋友，則乾脆將大膠樽的底部剪走，然後將整個膠樽套到頭上，包住整個頭部，以隔絕飛沫，方法簡單直接。

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