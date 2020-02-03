捷運站跌利市5日後原地拾回　留學生大讚治安好　其實真相係…

每到新年過節，人人最期待的就是收利市的一刻，不過近日有位在台的外籍留學生表示，早前不慎在捷運站掉失導師送的利市，直至5日後重回同一捷運站，竟發現利市一直在附近的停車格原封不動，沒人乘機亂檢。他即大讚台灣治安超好，表示非常感動，不過網民看到其分享，反而解釋不胡亂執拾利市封的超恐怖原因，「當然沒人撿了」、「太嚇人了」、「樓主別要再不見了」。

近日有位在台的外籍留學生有次收到導師的利市後卻不慎在捷運站掉失，直至5日後重回同一捷運站，終發現原來一直遺留在附近的停車格，沒人乘機亂檢。（資料圖片）

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該名留學生於「Dcard」討論區撰文，表示導師於新年前派利市，但自己不慎於捷運站掉失，之後又未能找回，感到非常苦惱。直至周四（30日）重回捷運站時，驚見丟失的利市原來一直被遺棄在車站附近的停車格，「整整放了超過5天，都沒有人亂撿」。

樓主指，雖然利市封早已濕透，但內裏的壓歲錢亦健在，表示非常感動：「原本以為找不到了，真的好感動！台灣治安真的超級好，我愛台灣。」

樓主驚現丟失的利市原來一直被遺棄在站附近的停車格，雖然利市封早已濕透了，但內裡的壓歲錢亦健在，他表示非常感動。（資料圖片）

不少網民見到樓主的分享，紛紛作出解釋，稱在台灣的傳統中，如果見到地上有不明來歷的利市，一般無人會胡亂撿走。因為傳聞指過去女性如在年輕時意外死亡，其家人會為她們找尋對象，方式是在紅包內放女生的八字或指甲，然後隨意丟在地上，如有人撿起來即被視為女生挑選的對象而強制冥婚。

網民表示傳聞過去女性在年輕時就死亡，他們的家人會為她們找尋對象，就會在紅包內放八字或指甲，然後再隨意丟在地上，如有人撿起利市即被視為女生挑選的對象而強制冥婚。（網上圖片）

網民直指樓主夠幸運，又提醒他要小心保管財物，「最好沒有下次」、「錢財的東西還是注意點好」、「不是每次也這麼好運」。

（「Dcard」討論區）