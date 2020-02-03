【武漢肺炎】口罩「復活」大法　台醫生話關鍵係乾燥

武漢新型冠狀病毒疫情持續，不少市民出盡方法搜購口罩，坊間「一罩難求」。台灣泌尿科醫生陳偉寶周日（2日）在Facebook上發文稱，使用過的口罩其實也有「復活」方法，若沒有明顯結構損壞或受到污染，一般口罩可經消毒後重用，但僅限於同一名使用者。

陳偉寶醫生說，方法就是將使用過的口罩平放，正反面均用紫外線燈照射約半小時即可；如果家中沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機內的紫外線燈，甚至陽光亦可以，把照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3日以上就可以再次使用。

他指出，口罩「復活」要訣是環境要乾燥，紫外線可以除黴菌，但千萬不要用電鍋蒸氣消毒，因為水會把紙糊掉，且違反乾燥原則；另外如遇到大量的飛沫口水、口罩被弄濕、進出極高風險的場所如病房等，口罩就要捨棄，不能重複使用。

文章吸引大量網民關注，紛紛留言詢問其他方法是否可行，諸如「可以用吹風機嗎？」、「微波爐可以嗎？」、「把口罩放在電暖爐前烘烤可殺菌嗎？」，然而答案是全部皆「否」。

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最有效是「全部人都戴上口罩」

陳偉寶其後再次發文稱：「其實口罩真正的用途是阻斷飛沫傳播，假如你到一個瘟疫的環境中，只有你一個人戴口罩的話保護不大，但如果全部人都戴上口罩就很有效，所以大家不要去搶囤過量口罩，應該給大家都能同時帶上，才能防護傳染病。」

他強調，一般外科口罩復活要訣是「乾燥」，正常使用過後要處理的是口沫、黴菌和病毒，但不必滅菌；紫外光可以殺掉黴菌，然後在乾燥環境中靜置3日，這是有醫學根據的，因為在乾燥的環境中，病毒不經任何處理都會被消滅；至於專家所指的糞便可能有病毒，是因為病毒在潮濕的環境中會延長一些壽命，而延長的時間就因應各種病毒而異。

🔻全球各地民眾搶口罩的情況🔻

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