【武漢肺炎】陳沛然：政府若有足夠口罩存量　可撥出部分予民間

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，全港數日來口罩供應緊張，市面更出現許多高價口罩。醫學界立法會議員陳沛然出席港台節目《城市論壇》時指，現時口罩供應控制在政府、醫管局及市場，會令市場出現「囤積居奇」的狀況，促政府以行政干預市場。 他批評政府至今未公布有多少口罩儲存量，指若有充足口罩應該撥出部分分給市民，讓市民不用擔心。 醫學會副主席林哲玄亦表示，私人醫生的口罩也非常緊張，惟政府將口罩交由市場售賣無益解決問題，認為富庶人家或許可以購買貴價口罩，但是基層人士則得不到照顧。

陳沛然表示，政府早前表示有口罩陸續來到香港市場售賣，他批評政策會令市面出現「囤積居奇」的狀況。他表示，市民排隊搶購口罩已經整個星期，港府應該推行政措施令市民安心。他表示政府曾表示不想要干預市場，但部分人士陸續開始工作，一定需要口罩，變相要捱貴價口罩，「政府一定要用行政措施干預，否則市民受緊苦。」

陳沛然：建議政府撥部分口罩予民間

陳沛然表示，1月初時質詢醫管局到底有多少口罩存量，但至今未有回覆。他指，醫管局有口罩在手，但是「數唔到」，更限制員工使用。他預計政府及醫管局大約有2個半月的口罩存量，可以撥少少出來給民間，安定人心。

陳沛然指，政府若有足夠口罩存量 可撥出部分予民間。（歐嘉樂攝）

同樣出席節目的醫學會副主席林哲玄表示，私人醫生的口罩也非常緊張。他表示口罩並非萬能，不要過分依賴，要恰當、合理使用。他認為政府將口罩交由市場售賣無益解決問題，富庶人家或許可以購買貴價口罩，但是基層人士則得不到照顧。

同樣出席節目的民主黨深水埗區議員袁海文預計本港口罩會長期不足，泰國、中國內地的口罩原材料亦被限制，不少訂單被取消。他認為市場現在非常緊張，指政府應該退出限購令，安定人心。

袁海文：政府應該帶頭

政府將考慮使用饒宗頤文化館作為檢疫中心，袁海文表示地點與民居距離近，使市民緊張。他批評政府的防疫措施無法讓市民有信心，他表示若檢疫中心是給醫護居住，接受度則較高。他指出市民有恐懼，政府應帶頭，比如將禮賓府、解放軍軍營用作隔離中心。

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