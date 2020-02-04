【武漢肺炎】網民DIY工具消毒U型渠　2個步驟搞掂又唔使錢

武漢肺炎疫情至今持續擴散，回看17年前的沙士，當時淘大花園成為疫症重災區，事後發現與U型渠設計有關，令患者糞便中的病毒，經污水渠傳染到其他住戶。

樓主表示為了加強消毒家居鬼祟位置，特別是U型渠，遂用簡單的材料自製器皿。（fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」圖片）

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近日一眾醒目的網民於facebook上載多張相片，表示為了加強消毒家居鬼祟位置，特別是U型渠，遂用簡單的材料自製器皿，把稀釋了的漂白水倒入去水位。他們指這方法非常方便又符合衛生，「感覺很治癒」。

一網民於fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」上載數張相片，表示呼籲其他街坊齊齊進行去水位消毒。樓主更上載了數張相片，解釋為了可以更衛生地消毒，遂用可屈曲的膠飲筒及紙杯自製了一個小容器，然後再盛載用1:99比例稀釋好的漂白水。

樓主續指，他把1公升的漂白水由去水口唧進渠內，更稱此方法非常治癒。不少人亦紛紛留言回應，有人亦同樣就地取材自製容器盛載漂白水，例如膠樽、舊水壺、甚至紙盒等，其他網民亦大讚方法環保又方便，「好似唔錯喎」、「慳錢好方法」、「垃圾循環再用真係好」。

（fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」）