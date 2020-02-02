武漢肺炎｜全日戴口罩勒住耳仔兼令眼鏡起霧？呢件家居小物幫到你

武漢肺炎持續肆虐，無論大人細路都要有罩在手才敢外出，不過為了防疫長期戴口罩容易令耳朵被橡筋繩勒痛，戴眼鏡的人更要承受眼鏡起霧之苦。有日本網民就以兩種家居小物，輕鬆解決戴口罩帶來的煩惱。

日本網民以家居小物，輕鬆解決戴口罩帶來的耳痛及眼鏡起霧問題。（nicovideo網頁圖片）

+ 3 + 2

口罩戴足全日，容易因棉繩或橡筋帶勒住耳朵而造成不適，日本網站《秒刊SUNDAY》就曾分享以輕易取得的家居小物解決耳痛問題。只要利用一條橡筋或一個萬字夾，將口罩兩側的橡筋帶綁起，戴口罩時將已「改裝」的橡筋帶固定於頭部後方，便能在不影響口罩覆蓋面部的效能，以及不勒緊耳朵的情況下穩妥戴好口罩。該方法連日本警視廳警備部災害對策課也曾介紹，指如要調校鬆緊，可按需要利用不同大小或是多加一條橡筋及萬字夾。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民質疑相關方法會令橡筋繞住頭髮，帶來另一煩惱，不過有人稱「親身實測」後問題不大；亦有人舉出另一方法，稱可以用紙巾或海棉包住口罩的橡筋帶，避免直接勒住耳朵以紓緩不適，甚至是直接改用綁帶式的外科口罩，避開勒住耳朵的情況。

日本警視廳警備部災害對策課曾介紹兩個戴口罩時防止眼鏡起霧的方法。（Twitter圖片）

另外，不少「四眼一族」近日都因同時戴眼鏡及口罩引來的霧氣問題叫苦連天，日本警視廳警備部災害對策課其實亦曾介紹，只要將口罩上方向內摺一小段再使用，或是摺起紙巾放於口罩內鼻樑的位置均有幫助。

+ 14 + 13 + 12