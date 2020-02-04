武漢疫情│送貨員黃埔花園派貨　居民落樓自取貼心叮囑：呢度危險

武漢肺炎疫情持續擴散，截至2月4日下午錄17宗確診個案，其中一名曾經到過武漢、居於黃埔花園第11期一座的39歲確診男子更於今早(4日)逝世，其72歲母親亦被感染，令黃埔居民人心惶惶。有送貨員在facebook表示，平日負責11期送貨，不少居民都叫她不用上樓，住戶情願自己下來取貨，並叮囑他要小心，令他覺得十分窩心，大讚「黃埔人真的很好」。

黃埔花園39歲男子，早前由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院隔離診治。（資料圖片／王譯揚攝）

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該名送貨員在fb群組「黃埔好東西」發帖表示，自己負責11期送貨，他指「好多人都叫我唔好送上門，佢自願落黎拎，話而家呢度好危險」。有人更多帶幾個口罩給他，叫他小心身體，令送貨員大呼「黃埔人真的很好」。

有送貨員在facebook表示，負責11期送貨，很多居民都叫她不用上樓，住戶自己下來取貨，令他覺得十分窩心。（資料圖片）

不少網民都大讚十分有愛，紛紛留言表示，「你保重，多謝你的辛勞」、「大家要互相幫助」、「大家守望相助，齊心抗疫」、「香港人要自救，唔好再信政府，香港人要互相幫助」，亦有人希望樓主都要保重身體，「你送貨既可以幫到好多人架，所以你要保重身體，注意衛生」。