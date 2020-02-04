【武漢肺炎】病毒沉降物體表面　衛健委：溫度濕度合適可存活5日

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛生健康委專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣猛榮表示，新型冠狀病毒在光滑的物體表面可以存活數小時，溫度濕度合適的環境能存活一日，有發現可達到5日。

他指出，病毒從人體出來後很快沉降，不會在空氣中漂浮，從這個意義講，空氣中不會有病毒，但飛沫可以沉降，病毒可以落在物體表面，人可以通過手來接觸到病毒；病毒在光滑的物體表面可以存活數小時，溫度、濕度合適可能存活數日，「比如20度溫度空調房間特別合適，濕度40%到50%，研究發現過去這些冠狀病毒有可能存活達到5天」。

由於病毒主要通過飛沬和接觸傳播，故要加強洗手來防護，蔣猛榮說，雖然從一些患者糞便當中發現病毒核酸，但是目前還沒有分離到病毒，進一步情況還需要觀察，而即使有病毒的話，通過糞便傳播這個途徑目前還沒有確認，也沒發現病毒有明顯變異，而無症狀患者傳染性亦較弱，只需隔離觀察。

2月2日，湖南衡陽首批3例新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者同時治癒出院。 （中新社）

同時，雖然沒有特效藥物，但並不意味沒有辦法治療新病毒引起的肺炎，蔣猛榮說：「通過醫療的支持治療，人體自身免疫力能夠把病毒清除，這個病也就好了。」他指出，全國病例大部分都是普通型或者輕症的，有的省市病人大概發病以後一周左右就康復出院，只有少數的有特殊情況的可能比較重。

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