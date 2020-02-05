武漢肺炎｜OL素顏在家工作開視像會議好崩潰　程式急推美顏功能

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近日人們的日常工作都開始受到影響，不少公司為避免員工染病，容許員工在家工作（Home Office）並以視像會議進行。可是很多人因為在家而準備不足，素顏兼穿起家居衣着不在話下，最怕是剛起床時仍然油頭垢面就要面對同事，分分鐘失禮死人。內地有提供視像會議服務的程式就急急腳推出美顏功能，同時加大伺服器容量，方便用家工作。

內地不少公司都正式開爐，不過大多員工都可以在家工作。（ShutterStock）

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本周一（3日）內地多間公司正式開爐，不過大多都採取在家工作的方式，減少員工出門的需要。雖然留在家中的確免卻許多煩惱，但亦不代表完全沒有問題，皆因很多白領OL們準備參與視像會議的時候，才醒起自己完全沒有打扮，將平時的高貴形象一掃而空，極之崩潰！

有OL表示因為沒有化妝及更衣就被叫去視像會議，十分崩潰。（Andrew_Neel／Unsplash）

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有上班族淚崩表示，「早上還沒有洗頭、化妝，穿着睡衣就被拉進視像會議了」，希望內地大多公司採用、屬阿里巴巴旗下的的視頻會議程式「釘釘」可以加入美顏功能，而釘釘立即響應用家要求，緊急將美顏功能上線。

釘釘亦都提到，過年後的開爐日有多間公司同時使用程式進行視像會議，流量是歷來最高。他們又指出為了確保用家們可以順利進行會議，已經相應增加網絡容量。

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