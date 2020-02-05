【武漢肺炎】上海推預約買口罩仲免費送上門　免居民外出交叉感染

武漢肺炎令人人撲口罩自保，每逢有返貨消息都吸引大批市民排隊，還無法保證買到！上海市為免人流聚集，推出了居村委預約登記指定藥房買口罩，居民預約登記，由政府統一購買，居民可到指定藥房領取。除了不用周圍撲，不少居民可安坐家中，由義工免費送上門，以避免居民外出，同時為獨居長者及殘疾人士送暖。

上海多區由政府統一買口罩，預約了的居民可到藥方領取，更有志願者為老弱社群送口罩，避免他們外出。（澎湃圖片）

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港人一罩難求，即使付錢訂購都可能被「cut單」，相反，上海採取預約登記方法買口罩，先由政府統一購買，再按各村居的預約量分發，居民可用預約憑證去拎取口罩。不過，上海各鎮都有志願者及村委提供額外服務，例如金山區亭林鎮，由志願者做足防疫措施下，挨家挨戶派口罩給市民，然後收集居民的憑證交回藥房，免得市民湧至藥房領口罩，提高交叉感染的風險，更為每個市民節省一個外出用的口罩。

免費送口罩上門服務可以避免居民湧到藥房領口罩。（澎湃圖片）

虹口區嘉興路的居委會就向獨居老人、殘疾人士，提供上門登記預約及再上門送口罩服務，他們還特別為解除隔離人士提供這服務，工作人員稱「基本上每天都會有居家隔離人員滿14天解除隔離，如果讓他們到現場預約登記，其他居民可能會有所擔憂」。同區其中一條街做得更徹底，街內全部殘疾、獨居長者都豁免登記，由街道服務統計數字，再免費送上門。

普陀區甘泉路街道用了更先進手法分口罩，他們引進了AI智慧型電話，令居民不必等人工電話逐一通知，該街道要通知2244戶居民，已於2月3日發送出第一批口罩，AI知慧型電話會設置兩次通知，第一次是告知居民預約成功，第二次是通知居民憑證件去領買購買證。

不過，即使由政府統一買口罩也未必個個拿到，有居民因為家裏沒有口罩，導致無法出門領口罩，普陀區有志願者發現一名婆婆的家人全家1月15日去了澳洲，只剩婆婆一人留家，故志願者即時送她一個口罩應急，並幫她登記領取。

（澎湃新聞）