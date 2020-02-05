【武漢肺炎】曬太陽殺菌劑漱口　越南首名確診患者康復出院

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，越南25歲女子阮秋莊（Nguyen Thu Trang）早前確診，但連續6日未有發燒，周一（3日）終可出院，成為當地首宗出院的病例。同時，越南的首兩名確診患者其中一人亦告康復，院方表示，採取的治療方法包括曬太陽、做戶外運動及殺菌劑漱口等，但強調治療因人而異，且療法並未獲世界衛生組織（WHO）建議。

李自超（右）周二（4日）獲准出院，但要求繼續留在醫院照顧父親。（網上片段截圖）

阮秋莊來自越南中北部的清化省（Thanh Hoa），在日本一間位於越南的企業工作，早前被公司派往武漢受訓約2個月，上月17日搭乘中國南方航空班機返回越南，之後出現發燒、咳嗽與胸痛等症狀，送進清化省綜合醫院接受治療。

清化省綜合醫院院長黎文士（Le Van Sy）表示，阮秋莊的病毒檢測結果呈陽性，立即進行隔離治療，院方採取了衛生部的治療方案，密切監察其狀態，針對症狀治療包括使用抗生素，以及採用其他支持性療法（給予氧氣、保守的靜脈輸液等）。

阮秋莊接受10日的隔離治療，在過去連續6日未有發燒，健康狀況回復穩定，再次接受檢測結果呈陰性，發燒、咳嗽或胸痛等症狀消失，周一上午獲准出院。阮秋莊說，當醫生指她可以出院的一刻，她極度驚喜，「我感到很幸福，很想念父母和家人，春節期間大家都為我擔心」。

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同時，越南首兩宗確診患者──來自中國的28歲男子李自超（Li Zichao）及其66歲父親李鼎（Li Ding），同在胡志明市的大水鑊醫院（Cho Ray Hospital）接受治療。院方表示，李自超從上月27日起多次新型冠狀病毒檢測結果均呈陰性，宣布他已經痊癒；李鼎則由於患有糖尿病、高血壓等其他疾病，因此治療難度較大，但日前的病毒檢測結果亦首次呈陰性。

李自超周二（4日）獲准出院，但要求繼續留在醫院照顧父親，他說：「我要對願意治療我的醫生和護士表示感謝，他們不僅治癒了我，且在精神上支持我。」院方透露，李自超服用過退燒藥，但沒有使用抗生素，每日上午在醫院的天台曬太陽及做運動，而在隔離病房期間會打開窗戶呼吸新鮮空氣，以及讓房間接受太陽光照射，確保室內保持溫暖，此外，他每日均以殺菌劑漱口。

熱帶疾病部門醫師 Le Quoc Hung指出，治療方法並未獲世界衛生組織（WHO）建議，但團隊決定以自身的經驗及其他科學根據來照顧病患，例如讓他們漱口，而目前仍沒有治療新型冠狀病毒的官方資料，普遍的建議是支持性療法，治療方法亦因人而異。

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