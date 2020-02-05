【武漢肺炎】比利時首度確診　澳洲8歲男孩中招

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，比利時2月4日確診首宗感染個案，該患者為一名女性，她2日由武漢乘坐撤僑專機回國。另外，澳洲亦有一名來自武漢的8歲男孩證實確診。

新型冠狀病毒於2019年12月在武漢首次爆發後呈全球蔓延趨勢，各地民眾紛紛購買口罩對疫情進行預防。圖為2020年1月30日，民眾在香港一家化粧品店排隊購買口罩。（AP）

比利時聯邦公共服務局（FPS）2月4日表示，該名女性2日與來自30多國的人士乘坐撤僑專機離開武漢，飛抵法國。當局為她進行檢測時，發現對新型冠狀病毒呈陽性，目前被確診的病人體徵正常，並沒有任何發病症狀。現時該名女子已被轉送到布魯塞爾的醫院接受治療。

FPS指，與該名女性同機的另外8名比利時人的檢測結果均為陰性。英格蘭衛生部門則稱，機上的11名英國公民已被送到醫院隔離，其中一人正等候檢測結果。

另外，澳洲昆士蘭衛生部4日指省內錄得第三宗確診個案，患者是一名來自武漢的8歲男孩，而與他同行的44歲男子及42歲女性早前於當地證實確診。現時全澳洲總共有13人確診。

新型冠狀病毒於12月在武漢首次被發現爆發，現在該病毒已傳播到20多個國家。新型冠狀病毒已經造成420多人死亡，超過20,000人被感染。