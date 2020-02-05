【武漢肺炎】外傭獨享一盒口罩派街坊　僱主苦惱姐姐無慳啲使

全城口罩荒港人「一罩難求」，部分僱主更要想盡辦法為員工預備口罩。有外傭僱主於facebook群組抱怨，指早前已為姐姐準備一盒口罩，以為她會「慳住用」，不過姐姐卻太大方，拿口罩與人分享，用量比4名成人更快，令僱主相當苦惱。

市面「一罩難求」，有僱主抱怨外傭口罩用量快得不尋常，質疑她拿口罩與人分享。（資料圖片）

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該名僱主早前於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱因應近日疫情，加上家中外傭本身氣管有毛病，故一早已給對方一盒口罩，「當初諗住佢有啲氣管敏感，所以畀佢有需要時戴住瞓，等佢好好休息」。

不過樓主卻發現姐姐「非常大方」，懷疑將口罩與人分享，「佢一個用得快過我哋4個大人」，回家後再表示「唔夠用」，質疑姐姐口罩用得太快，將會用盡家中存貨，「屋企仲有3個2歲細路」，只好向其他僱主求救。

帖文引來不少僱主熱議，有人直指樓主的做法不妥，「每次畀一個佢用嘛！點會一次過畀晒一盒佢㗎」、「點解一畀就畀成盒呢？一開頭已經做法錯咗」、「姐姐可能唔知道現在好難買口罩，唯有之後配給，講多幾次香港現況畀佢知啦」。

樓主質疑姐姐口罩用得太快，只好向其他僱主求救。（資料圖片）

亦有人建議樓主實施「口罩配給」，「我已經全部收起，要出去買餸我就自己拎一個，基本上佢冇需要出街就唔使畀佢」、「當然不能一次過畀一盒俾佢，每日一個，為的就是要杜絕姐姐送口罩給她的朋友，現在口罩是多麼的珍貴呀」。