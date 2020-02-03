【武漢肺炎】限購口罩一返貨即售完　台男不忿跟送貨車揭醜陋真相

武漢肺炎疫情蔓延全球，多個國家及地區均採取不同措施減低感染人數及確保防疫物品供應。台灣總統蔡英文早前宣布加強防疫物資控管，統一徵購、調控、統一售價，並追蹤口罩產量與存量，民眾每日限買最多3個口罩。 措施推出雖令不少台灣人安心，然而仍有人抱怨買不到口罩，每次到便利店總被告知已售完。有台男不忿總是撲空，花了約3小時騎車跟着口罩送貨車連續跑了12間便利店，揭開「一罩難求」的真相，直呼：「我見識到了人性！」

有台男稱一直買不到口罩，不忿之下決定跟着送貨車了解物流過程，找出「一到貨即售完」的原因。（fb圖片）

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該名台男早前於個人facebook分享經歷，稱早前得知市面口罩難求，故一直抱着有需要才買的心態，想將口罩先讓給有需要的人，沒有加入搶購。至近日其弟弟染上感冒，得知對方要捱病騎車兩小時才買到3個口罩，加上女友家人亦有需要，令他不得不踏上尋找口罩之旅。

台男得悉政府將於晚上陸續將口罩派送至各大便利店，遂提早到達排隊，看見送貨車後即致電女友着她落樓購買，惟對方很快便回電稱「賣完了」，令他傻眼直呼：「不可能！」

蔡英文早前宣布，政府會統一徵購及發售口罩，民眾每日限買最多3個口罩。（中央社）

為了找出「一到貨即售完」的原因，台男決定冒寒騎車跟着送口罩的貨車查看物流過程，沒料揭發「恐怖真相」。他指出，看到有些便利店「很佛心」，店員甫收貨便即時消毒，分工包裝口罩供民眾購買，直至全部售完。

不過台男亦發現，有便利店在無人排隊等候時，便對到店查詢的人表示無貨；亦有店員在明明有貨的情況下，以「要先包裝」為由，要求客人翌日早上才到場購物；甚至有店舖將送到的口罩直接放到倉庫內完全不發售，再謊稱「貨還沒進來」，令他質疑有人刻意囤貨，「我不知道是超商員工的個人行為，還是超商加盟店主的指示，但防疫物資應該還是要好好的讓有需要的人可以買得到」。

↓↓台灣也有口罩荒↓↓

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台男直言，負責出售口罩的企業應做好監管責任，「如果我沒跟車，如果我沒監督，我就不知道這些事實」。他指當晚最終花了3小時，騎車跑了12間店舖，排隊共購得36個口罩分發予親友，「讓我見識到了人性」。事後他提供買口罩貼士，建議民眾可確認寓所附近店舖的進貨時間，再提早到達等候，認為「若有更多公民一起監督，要在政府防疫物資動手腳的人就會更困難」。

帖文引起網民熱議，有網民感同身受，直指遇到不老實的店家，「有些連鎖店家會私藏口罩，貨來就先結帳買下了」、「確實有不老實的店家也被我遇到了，所以才會到處買不到口罩」、「最大的問題應該還是政府沒有明定口罩發放的辦法，變成貨到超商手上任由他們處置了，這問題應該檢舉處理，讓政府知道才對」。

不過亦有大批網民批評樓主實測為名，囤貨為實，同時指出店員有其難處，不直接拆貨包裝可能有其他原因，「一人一天限購3片，不是一間店限購3片，你買36片怎敢大方講出來」、「你怕店家自己囤貨可是看你的照片和文章，其實囤貨的是你吧」、「一天裏面店員們有多少的事要做，手上有多少的細菌大家都不能保證，想要維持好衛生所以要求包裝好再賣出並沒有錯啊」。